VTV: el valor de la verificación en la Provincia de Buenos Aires y CABA

Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61

$63.453,61 Motos: $23.858,78

Están exentos de pagarla VTV los jubilados, pensionados, personas con discapacidad y los mayores de 65 años, siempre que cumplan con el requisito de percibir ingresos equivalentes al haber mínimo jubilatorio. Este beneficio busca aliviar la carga económica de los sectores más vulnerables, permitiendo que puedan realizar la verificación técnica sin costo o con bonificaciones, según el caso.

En la Provincia de Buenos Aires

En PBA, la exigencia es más amplia: deben realizarla todos los vehículos radicados en el distrito, incluyendo autos particulares, comerciales y motovehículos. En el caso de las motos, están exentas durante el primer año desde su patentamiento y luego deben verificarse de forma anual.

Vehículos particulares (hasta 9 plazas, incluido el conductor): están exentos durante los primeros 2 años d esde la primera matriculación; luego deben realizar la VTV de forma anual.

están exentos durante los primeros esde la primera matriculación; luego deben realizar la VTV de forma anual. Vehículos 0 km: la obligación comienza a los 24 meses en autos y a los 12 meses en motovehículos, siempre según la terminación de la patente, y luego continúan con la periodicidad correspondiente a su categoría.

Tarifas para quienes deben pagar:

Autos hasta 2.500 kg : $97.057,65

: $97.057,65 Motos : $38.801

: $38.801 Vehículos mayores a 2.500 kg: $174.604

Los vehículos de bomberos y aquellos afectados a servicios municipales están exceptuados del pago de la VTV. También pueden quedar exentas:

Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos

Multas por no tener VTV: cuánto se paga en CABA y Provincia

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): circular sin la VTV vigente puede generar una multa de hasta 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a unos $380.000 aproximadamente, con valores que se actualizan mensualmente según la UF.

circular sin la VTV vigente puede generar una multa de hasta (UF), equivalente a unos aproximadamente, con valores que se actualizan mensualmente según la UF. Provincia de Buenos Aires: las sanciones son más elevadas y dependen de la gravedad de la infracción y el historial del conductor. Las multas van de 300 a 1.000 UF, con montos estimados entre $568.800 y casi $1.900.000.

Consejos para evitar multas