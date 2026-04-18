Los autos que no tienen que pagar la VTV durante abril
En CABA, el valor del trámite es de $63.000, mientras que en la provincia supera los $97.000. Descubrí quienes pueden realizar la inspección de forma gratuita.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo un trámite obligatorio para poder circular sin problemas por todo el territorio nacional. Sin embargo, no todos los conductores deben pagar la inspección en abril, ya que el costo puede quedar exento o reducido.
Este beneficio alcanza, por ejemplo, a vehículos nuevos durante sus primeros años, y también a algunos grupos como jubilados, pensionados o personas con discapacidad, siempre que cumplan con las condiciones que establece cada jurisdicción.
A su vez, no todos los autos están obligados a hacerla en los mismos plazos: la exigencia depende de la antigüedad del vehículo y del lugar donde esté radicado.
Los autos deben realizar la VTV en CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV se vuelve obligatoria cuando los autos particulares superan los 4 años desde su patentamiento o cuando ya recorrieron más de 64.000 kilómetros. En el caso de las motos, el control se exige a partir del primer año de uso.
Las fechas para realizar el trámite se ordenan según el último dígito de la patente. Para abril de 2026 corresponde a los vehículos terminados en 4, en mayo a los que finalizan en 5 y en junio a los que terminan en 6.
Quienes no pagan en CABA
En CABA existen ciertos casos en los que no se debe pagar la VTV, siempre que el vehículo esté registrado a nombre de la persona que solicita el beneficio y el trámite se haga dentro del período correspondiente.
Este beneficio alcanza a jubilados y pensionados con ingresos bajos, específicamente aquellos que cobran hasta dos haberes mínimos. También incluye a personas con discapacidad y a adultos mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio.
Para poder acceder a la exención es necesario presentar documentación que respalde la situación, como el DNI, el CUIL, comprobantes de jubilación o pensión y la cédula del vehículo. El pedido puede hacerse antes del vencimiento según la patente, ya sea por correo electrónico o de forma presencial en las plantas donde se realiza la verificación.
Las tarifas actualizadas de la VTV
El costo de la VTV no es el mismo en todo el país, ya que depende de la jurisdicción y del tipo de vehículo. En CABA, el valor para autos particulares ronda los $63.000 con impuestos incluidos, mientras que en el caso de las motos se ubica cerca de los $31.500.
En la Provincia de Buenos Aires, las cifras son otras: los autos de hasta 2.500 kilos pagan alrededor de $97.000, y las motos cerca de $48.500, también con IVA incluido.
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