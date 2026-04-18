Los autos que no tienen que pagar la VTV durante abril

Quienes no pagan en CABA

En CABA existen ciertos casos en los que no se debe pagar la VTV, siempre que el vehículo esté registrado a nombre de la persona que solicita el beneficio y el trámite se haga dentro del período correspondiente.

Este beneficio alcanza a jubilados y pensionados con ingresos bajos, específicamente aquellos que cobran hasta dos haberes mínimos. También incluye a personas con discapacidad y a adultos mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio.

Para poder acceder a la exención es necesario presentar documentación que respalde la situación, como el DNI, el CUIL, comprobantes de jubilación o pensión y la cédula del vehículo. El pedido puede hacerse antes del vencimiento según la patente, ya sea por correo electrónico o de forma presencial en las plantas donde se realiza la verificación.

Las tarifas actualizadas de la VTV

El costo de la VTV no es el mismo en todo el país, ya que depende de la jurisdicción y del tipo de vehículo. En CABA, el valor para autos particulares ronda los $63.000 con impuestos incluidos, mientras que en el caso de las motos se ubica cerca de los $31.500.

En la Provincia de Buenos Aires, las cifras son otras: los autos de hasta 2.500 kilos pagan alrededor de $97.000, y las motos cerca de $48.500, también con IVA incluido.