En qué momento deben realizar la VTV los autos 0km
El Gobierno nacional anunció una serie de medidas que impactan de lleno en los coches 0km, con el objetivo de modernizar y agilizar la inspección. Descubrí los detalles en la nota.
El Gobierno nacional anunció una serie de medidas orientadas a modernizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de agilizar los trámites, reducir costos y ampliar la red de centros habilitados en todo el país. La iniciativa quedó formalizada a través del Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei.
La VTV es un trámite obligatorio que certifica que los vehículos cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para circular. Su realización es clave para prevenir accidentes y asegurar el correcto funcionamiento de componentes esenciales como frenos, luces y neumáticos.
Lo que cambia en los plazos de verificación según la antigüedad del auto y el kilometraje
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV se aplica en función de la antigüedad del vehículo y el kilometraje, mientras que en la provincia de Buenos Aires el control comienza a exigirse a partir de los dos años de uso. En ambos casos, el objetivo es asegurar que los autos circulen en condiciones mecánicas seguras.
Con la nueva normativa, el Gobierno propone ajustar estos plazos según la antigüedad del vehículo, ya que sostienen que el 94% de los siniestros viales se deben a errores humanos, mientras que solo cerca del 2% están vinculados a fallas mecánicas.
- Autos 0 km: primera VTV a los cinco años del patentamiento.
- Vehículos de entre 5 y 10 años: revisión cada dos años.
- Autos con más de 10 años: controles anuales.
Otros detalles de los cambios
El proyecto también busca ampliar los lugares habilitados para realizar la VTV, incorporando concesionarias, talleres autorizados, centros de inspección y espacios para vehículos de carga. Con esta apertura se busca generar más competencia, reducir costos, acortar tiempos de espera y mejorar la cobertura del servicio en todo el país.
Por otro lado, se plantea eliminar el Informe de Configuración de Modelo (ICM), ya que implica gastos adicionales sin impacto directo en la seguridad vial. La aplicación de la reforma dependerá de cada provincia, que deberá adherir al nuevo esquema.
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