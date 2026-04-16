En qué momento deben realizar la VTV los autos 0km

Lo que cambia en los plazos de verificación según la antigüedad del auto y el kilometraje

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV se aplica en función de la antigüedad del vehículo y el kilometraje, mientras que en la provincia de Buenos Aires el control comienza a exigirse a partir de los dos años de uso. En ambos casos, el objetivo es asegurar que los autos circulen en condiciones mecánicas seguras.