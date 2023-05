Levantan el paro de micros de Turismo: se normaliza el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria de Transporte, Jimena López, junto al Jefe de Gabinete, Facundo Benegas, al equipo técnico de la Secretaría de Transporte e integrantes de la empresa Rolo bus; AP Turismo SRL; y Medina Hermanos SRL.

Este martes ya se había realizado una reunión de trabajo de dos horas, en la que se habló de que la prórroga no estaba vencida. En ese contexto, desde el Ministerio se aclaró que "no hay vehículos que estén fuera de circulación porque no tengan el permiso" y que recién dejarían de circular a partir de enero 2024, porque el vencimiento de la prórroga termina en diciembre 2023.

La extensión de la prórroga para los micros 2008-2009 se estableció a través del decreto 351, del año pasado, por su bajo uso en la pandemia, mientras sigue en análisis que se resolverá respeto a los vehículos modelo 2010, en el marco de la continuidad del diálogo que mantienen empresas y ministerio.

El reclamo de los transportistas comenzó esta mañana a las 5 para reclamar una prórroga en el vencimiento de los permisos de circulación de sus unidades y la protesta generó en la hora pico de la mañana un caos vehicular e importantes demoras.

Durante el tiempo en el que se extendió la medida, el tránsito estuvo prácticamente paralizado desde el kilómetro 18 de la autovía, lo que provocó un caos en toda esa zona. La restricción afectó tres de los cuatro carriles de la autopista, quedando un solo carril habilitado para el paso de los vehículos.