Ayuda humanitaria: Argentina envía un contingente de 32 efectivos y equipamiento a Colombia tras el terremoto
El Gobierno oficializó el envío de ayuda coordinada por Cancillería y Defensa, Seguridad y Salud para colaborar en la respuesta al sismo que afectó a Colombia.
Ante la trágica situación que atraviesa Colombia tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, la República Argentina, través del Gobierno de Javier Milei, ratificó este martes su solidaridad mediante el envío de un contingente especializado de asistencia humanitaria, según se anunció.
El operativo fue comunicado y detallado de forma conjunta por la Cancillería y los ministerios nacionales involucrados, en articulación directa con las autoridades locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD).
El despliegue está conformado por 32 efectivos y dotado de recursos críticos para atender la emergencia en el terreno. Entre los elementos que trasladará el equipo se destacan:
-
Una planta potabilizadora de agua para asegurar el suministro seguro a la población afectada.
Una cocina de campaña y equipamiento especializado para la cadena de frío.
Dispositivos de comunicaciones radiales y satelitales para garantizar la operatividad en zonas dañadas.
7.500 raciones individuales de emergencia.
Ayuda humanitaria a Colombia: el mensaje oficial y asistencia consular
A través de sus redes sociales, el canciller Pablo Quirno confirmó los detalles del operativo y remarcó el trabajo articulado con el Ministerio de Defensa y los organismos colombianos para responder a las demandas prioritarias de la emergencia.
Asimismo, ante cualquier requerimiento de asistencia consular por parte de ciudadanos argentinos que se encuentren en territorio colombiano, la representación diplomática recordó que se encuentra disponible un número de celular de emergencia: +57 316 875 9292.
Desde el Ejecutivo reafirmaron el acompañamiento absoluto al pueblo y al Gobierno colombiano en las complejas tareas de respuesta y recuperación que demanda la catástrofe.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario