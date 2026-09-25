México vs. Colombia, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
Con el debut de Rafa Márquez como entrenador, México y el combinado cafetero se miden este sábado en el M&T Bank Stadium de Baltimore.
México y Colombia se enfrentan este sábado, desde las 22, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre. El encuentro marcará el comienzo de un nuevo ciclo para el seleccionado mexicano, que tendrá a Rafael Márquez como entrenador.
El seleccionado mexicano se presenta luego de su participación mundialista, en la que quedó afuera en octavos de final tras caer con Inglaterra en el Azteca. Para este nuevo ciclo, Márquez citó a 30 futbolistas, entre los que se destacan Hirving Lozano, quien regresó después de más de dos años, y jóvenes como Gilberto Mora, Armando González y Hugo Camberos.
Por su parte, Colombia llega al encuentro bajo la conducción de Néstor Lorenzo y con una convocatoria de 26 jugadores para los amistosos de septiembre y octubre. El combinado cafetero viene de alcanzar los octavos de final de la Copa del Mundo, donde quedó eliminado ante Suiza por penales, y luego de este partido se enfrentará a Paraguay y Perú en esta ventana internacional.
Formaciones de México vs. Colombia por un amistoso internacional
- México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Érick Lira; Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Hirving Lozano. DT: Rafael Márquez.
- Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jhon Arias; Carlos Andrés Gómez, Yáser Asprilla y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Horario y televisación
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Hora: 22:00.
Estadio: M&T Bank Stadium de Baltimore.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
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