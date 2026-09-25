México vs. Colombia, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Comienza la era de Rafa Márquez en México.

Por su parte, Colombia llega al encuentro bajo la conducción de Néstor Lorenzo y con una convocatoria de 26 jugadores para los amistosos de septiembre y octubre. El combinado cafetero viene de alcanzar los octavos de final de la Copa del Mundo, donde quedó eliminado ante Suiza por penales, y luego de este partido se enfrentará a Paraguay y Perú en esta ventana internacional.