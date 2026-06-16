Bahía Blanca: internaron a un bebé de tres meses por intoxicación con cocaína
El pequeño había sido llevado por su mamá, de 31 años, hasta el centro médico producto de un cuadro respiratorio y fiebre.
Un bebé de tres meses se encuentra internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca luego de arribar con un cuadro respiratorio y febril que, tras los primeros estudios, reveló su relación con la detección de cocaína en sangre y, mientras continúa la investigación, confirmaron que el niño se encuentra estable.
La causa se conoció el domingo 14 de junio cuando los médicos del Hospital Municipal identificaron tras un análisis de orina que el bebé tenía cocaína en el cuerpo, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes.
El pequeño había sido llevado por su mamá, de 31 años, hasta el centro médico producto de un cuadro respiratorio y fiebre, destaca el medio La Nueva. Un dato alentador es que el bebé se encuentra en buen estado de salud y estable, pero continúa internado en observación para seguir con los estudios.
La declaración de la madre y la hipótesis judicial
La madre del menor fue interrogada por personal de la UFIJ Nº1 y en su declaración sostuvo no tener conocimiento de por qué se halló la cocaína en el menor, ya que negó haber consumido estupefacientes.
Mientras avanza la causa, se dispuso la intervención de los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como del Juzgado de Familia para avanzar sobre el cuidado del menor, quienes deberán determinar si el lactante puede regresar con su progenitora o si se dictará una medida de abrigo perimetral o institucional.
La investigación judicial sumó un dato que enciende las alarmas de los peritos: según registros médicos, existiría un antecedente similar que data de mayo de este año, cuando el menor ya había tenido que recibir asistencia en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” de la misma localidad bonaerense.
Los investigadores intentan determinar ahora si el entorno familiar directo está vinculado al circuito de consumo y si se trata de un caso de negligencia grave o transmisión involuntaria a través de la lactancia.
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