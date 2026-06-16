Bahía Blanca: internaron a un bebé de tres meses por intoxicación con cocaína

La madre del menor fue interrogada por personal de la UFIJ Nº1 y en su declaración sostuvo no tener conocimiento de por qué se halló la cocaína en el menor, ya que negó haber consumido estupefacientes.

Mientras avanza la causa, se dispuso la intervención de los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como del Juzgado de Familia para avanzar sobre el cuidado del menor, quienes deberán determinar si el lactante puede regresar con su progenitora o si se dictará una medida de abrigo perimetral o institucional.

La investigación judicial sumó un dato que enciende las alarmas de los peritos: según registros médicos, existiría un antecedente similar que data de mayo de este año, cuando el menor ya había tenido que recibir asistencia en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” de la misma localidad bonaerense.

Los investigadores intentan determinar ahora si el entorno familiar directo está vinculado al circuito de consumo y si se trata de un caso de negligencia grave o transmisión involuntaria a través de la lactancia.