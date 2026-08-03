Femicidio en Mar del Plata: el tío de la joven contó cómo hallaron el cuerpo y apuntó contra la Policía

También aseguró que, cuando se acercó a la casilla, "salió un chico y soltó a un perro. Cuando me acerqué tartamudeaba mucho, estaba nervioso".

En medio de las sospechas y ante la dudosa actitud de los serenos, Luis obligó a uno de ellos a quitarse la capucha y fue entonces advirtió que tenía el rostro "todo rasguñado".

El hallazgo del cuerpo y las críticas a la Policía

El sitio donde hallaron el cuerpo de Mailén Antonich

Tras una primera recorrida sin resultados, los familiares decidieron retirarse. Sin embargo, al considerar sospechosa la conducta de los serenos, decidieron regresar y fue entonces cuando vieron que estaban prendiendo fuego en el fondo del predio. "Lo del tacho nos dimos cuenta nosotros", afirmó Luis, en referencia al tambor donde los investigadores encontraron restos de una incineración. Los peritos buscan determinar qué había en su interior y si los objetos quemados están relacionados con el crimen.

El tacho, con restos de incineración

“Nos fuimos, y volvimos porque nos quedamos hablando por haberlos notado nerviosos. Cuando nos volvimos por el otro lado, ya estaban prendiendo fuego atrás y salieron corriendo. En ese momento, llegó la Policía y le dijimos que fueran a buscarlos”, contó Luis.

De acuerdo con su testimonio, los efectivos policiales llegaron al lugar recién cuando los dos sospechosos intentaban escapar. "Decían que tenía prioridad otro delito. La Policía llegó mucho después, cuando ellos se pusieron en fuga", cuestionó.

Dos serenos fueron detenidos como sospechosos

Con intervención de efectivos de la jurisdicción se desplegó un operativo de búsqueda en el sector comprendido entre el balneario 1 de Punta Mogotes y la zona de Waikiki.

Finalmente, cerca de la 1 de la madrugada, el cuerpo de la joven fue encontrado oculto debajo de un contenedor, denudo, con manos y pies atados y envuelto en una sábana. El hallazgo fue realizado por uno de los hermanos de la joven junto a una policía.

Por el femicidio permanecen detenidos los serenos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, acusados de haber participado en el crimen.