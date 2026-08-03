Femicidio en Mar del Plata: el tío de la joven contó cómo hallaron el cuerpo y apuntó contra la Policía
Fueron los propios familiares de Mailén Antonich quienes salieron a buscarla y se encontraron cara a cara con los dos sospechosos.
Mientras avanza la investigación por el femicidio de Johana Mailén Antonich en Mar del Plata, un tío de la joven reveló cuál fue la reacción de los dos serenos detenidos, contó detalles sobre el hallazgo del cuerpo y apuntó contra el accionar de la Policía, cuya respuesta demoró porque “tenían otra prioridad”.
La revelación del tío de Mailén Antonich sobre la actitud de los detenidos
Luis, tío de la joven, contó que llegaron al predio cerca de las 19, luego de reconstruir los últimos movimientos de Mailén gracias a una foto que ella le había enviado a su madre alrededor de las 17. "Sabíamos que había algo raro, ella había venido acá", explicó.
"Fuimos los primeros en venir. La Policía no nos dio atención, tenían otra prioridad y tuvimos que esperar", sostuvo.
En ese marco, el hombre recordó el encuentro que mantuvo con uno de los hombres ahora detenido poe el femicidio: "Vinimos y hablamos con el primer sereno. Lo notamos muy nervioso, no nos dejaba pasar. Igual pasamos por atrás y revisamos el fondo”.
Según relató, ingresaron por el sector de la playa y comenzaron a recorrer el lugar por sus propios medios. Durante la búsqueda inspeccionaron galpones y distintos sectores del terreno.
También aseguró que, cuando se acercó a la casilla, "salió un chico y soltó a un perro. Cuando me acerqué tartamudeaba mucho, estaba nervioso".
En medio de las sospechas y ante la dudosa actitud de los serenos, Luis obligó a uno de ellos a quitarse la capucha y fue entonces advirtió que tenía el rostro "todo rasguñado".
El hallazgo del cuerpo y las críticas a la Policía
Tras una primera recorrida sin resultados, los familiares decidieron retirarse. Sin embargo, al considerar sospechosa la conducta de los serenos, decidieron regresar y fue entonces cuando vieron que estaban prendiendo fuego en el fondo del predio. "Lo del tacho nos dimos cuenta nosotros", afirmó Luis, en referencia al tambor donde los investigadores encontraron restos de una incineración. Los peritos buscan determinar qué había en su interior y si los objetos quemados están relacionados con el crimen.
“Nos fuimos, y volvimos porque nos quedamos hablando por haberlos notado nerviosos. Cuando nos volvimos por el otro lado, ya estaban prendiendo fuego atrás y salieron corriendo. En ese momento, llegó la Policía y le dijimos que fueran a buscarlos”, contó Luis.
De acuerdo con su testimonio, los efectivos policiales llegaron al lugar recién cuando los dos sospechosos intentaban escapar. "Decían que tenía prioridad otro delito. La Policía llegó mucho después, cuando ellos se pusieron en fuga", cuestionó.
Con intervención de efectivos de la jurisdicción se desplegó un operativo de búsqueda en el sector comprendido entre el balneario 1 de Punta Mogotes y la zona de Waikiki.
Finalmente, cerca de la 1 de la madrugada, el cuerpo de la joven fue encontrado oculto debajo de un contenedor, denudo, con manos y pies atados y envuelto en una sábana. El hallazgo fue realizado por uno de los hermanos de la joven junto a una policía.
Por el femicidio permanecen detenidos los serenos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, acusados de haber participado en el crimen.
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