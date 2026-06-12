Bahía Blanca: los jóvenes acusados de matar a una nutria a patadas denunciaron haber recibido amenazas
Los dos acusados, de 18 años, pedirán a la Justicia que investigue los supuestos mensajes intimidatorios que dicen haber recibido tras la viralización del video del ataque al animal.
Imanol Santerre y Juan Bautista Bravo enfrentan cargos por maltrato animal, luego de que difundieran un video en el que se observó cómo uno de ellos mató a golpes a una nutria en Bahía Blanca. Los jóvenes de 18 años denunciaron amenazas por redes sociales y pidieron a la Justicia que investigue.
El hecho, que generó un fuerte repudio social, continúa siendo investigado por la Justicia bajo la figura de maltrato animal, mientras distintas organizaciones insisten en que el proceso debe desarrollarse dentro del marco legal correspondiente.
Desde que se difundieron las imágenes, el caso trascendió el ámbito judicial y tuvo repercusiones en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su indignación. Sin embargo, la aparición de mensajes violentos dirigidos hacia los acusados encendió nuevas alarmas sobre las consecuencias de la exposición pública y los riesgos de que el reclamo social derive en situaciones de hostigamiento.
Una investigación que sigue en marcha
Luego de que esta semana se realizaran allanamientos en cuatro domicilios vinculados a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los celulares de los acusados quedaron en poder de los investigadores. Por este motivo, sus abogados solicitaron que se revisen los mensajes y registros de los mensajes intimidatorios que ambos recibieron desde que el caso se hizo público.
Con este pedido, buscarán que se inicien investigaciones por estos hechos y que se tomen acciones sobre las personas identificadas. La medida podría implicar consecuencias legales para cientos de personas que, desde la viralización del video, habrían realizado amenazas a través de diversos canales.
De acuerdo con la información publicada por La Brújula 24, los acusados pedirán que se proceda con base en las pruebas almacenadas en sus teléfonos. Actualmente, la Justicia avanza con el peritaje correspondiente, con especial atención en la preservación de los videos originales y en prevenir cualquier alteración del material registrado.
La causa judicial continúa avanzando con la recolección de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades de los involucrados. En paralelo, distintas entidades proteccionistas remarcaron la importancia de que el episodio tenga una resolución ejemplificadora, teniendo en cuenta que el maltrato animal constituye un delito contemplado por la legislación argentina.
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