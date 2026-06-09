Tragedia en Bahía Blanca: un reconocido abogado murió tras caer al vacío en un gimnasio

La autopsia llevada a cabo por médicos de la Policía de Bahía Blanca determinó que el deceso se produjo de manera inmediata a causa de un "traumatismo de cráneo grave, con destrucción de centros nerviosos superiores, por caída de altura". Tras la medida procesal, el cuerpo fue entregado a los familiares de Cafasso.

La investigación del hecho quedó en manos del fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la UFI Nº1, quien dispuso la clausura preventiva del gimnasio y ordenó peritajes a la Policía Científica, además de realizar el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar.

Este martes se llevó a cabo un allanamiento en el gimnasio para llevar a cabo pericias más exhaustivas. La Justicia busca ahora determinar las condiciones de seguridad del lugar y las responsabilidades de lo ocurrido. En ese sentido, se identificaron a testigos presenciales, quienes prestarán declaración en la causa.

El gimnasio había sido inaugurado en noviembre y contaba con una habilitación municipal provisoria que había vencido en enero, según detalló el medio La Nueva.