Tragedia en Bahía Blanca: un reconocido abogado murió tras caer al vacío en un gimnasio
La víctima tenía 69 años y era un reconocido abogado de la ciudad. El gimnasio fue clausurado.
Un hombre de 69 murió mientras se ejercitaba en un gimnasio de la ciudad de Bahía Blanca. Según la primera reconstrucción, la víctima se encontraba en la zona de los elípticos cuando, tras trastabillar, se apoyó en una pared falsa y cayó al vacío desde casi 5 metros de altura.
El hecho fatal se registró el sábado en una sede de una reconocida cadena de gimnasios ubicada en la avenida Sarmiento al 4100. La víctima fue identificada como Roberto Cafasso, un reconocido abogado de la ciudad que se desempeñó como director del puerto bahiense.
De acuerdo con lo informado por medios locales, Cafasso estaba realizando actividad física en una máquina elíptica. Cuando terminó con los ejercicios, por causas que aún son materia de investigación, se apoyó sobre unos banner de lona que simulaban ser una pared y cayó desde una altura de cinco metros.
En la caída, el hombre traspasó un techo de placas de yeso y terminó tendido en el piso de una oficina ubicada en la planta baja. Pese al esfuerzo de los equipos de emergencia que llegaron al sitio, Cafasso fue declarado muerto en el lugar.
La autopsia llevada a cabo por médicos de la Policía de Bahía Blanca determinó que el deceso se produjo de manera inmediata a causa de un "traumatismo de cráneo grave, con destrucción de centros nerviosos superiores, por caída de altura". Tras la medida procesal, el cuerpo fue entregado a los familiares de Cafasso.
La investigación del hecho quedó en manos del fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la UFI Nº1, quien dispuso la clausura preventiva del gimnasio y ordenó peritajes a la Policía Científica, además de realizar el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar.
Este martes se llevó a cabo un allanamiento en el gimnasio para llevar a cabo pericias más exhaustivas. La Justicia busca ahora determinar las condiciones de seguridad del lugar y las responsabilidades de lo ocurrido. En ese sentido, se identificaron a testigos presenciales, quienes prestarán declaración en la causa.
El gimnasio había sido inaugurado en noviembre y contaba con una habilitación municipal provisoria que había vencido en enero, según detalló el medio La Nueva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario