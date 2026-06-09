Quién era el abogado que murió tras caer al vacío en un gimnasio de Bahía Blanca

“Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Juan Roberto Cafasso. Durante más de seis años formó parte de nuestro Directorio, dejando una huella imborrable a partir de su compromiso, su calidez humana y su dedicación al crecimiento del Puerto. Quienes compartimos este camino con él vamos a recordarlo no solo por su profesionalismo, sino también por su calidad como persona. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor”, publicaron en redes sociales.

Al momento de su fallecimiento, Cafasso continuaba desarrollando actividad profesional y mantenía vínculo laboral con la empresa Bunge. Además de su carrera como abogado, era un apasionado del deporte y practicaba golf en el Club de Golf Palihue, una de las entidades deportivas más tradicionales de la ciudad.

Su muerte provocó numerosas muestras de dolor en sectores empresariales, judiciales y portuarios, donde era ampliamente conocido por su trayectoria y por los años de participación en distintas instituciones locales.

Cómo ocurrió el trágico accidente y qué investiga la Justicia

El hecho ocurrió el sábado 6 de junio mientras Cafasso realizaba ejercicios en una máquina elíptica dentro de la sede de una conocida cadena de gimnasios.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar que manejan los investigadores, el abogado habría descendido de la máquina para buscar un objeto personal, posiblemente una botella de agua. En ese momento se apoyó sobre una superficie que aparentaba ser una pared, pero que en realidad se trataba de una estructura cubierta por una lona plástica con publicidad impresa, un simple banner. Detrás de esa cobertura no existía una protección de seguridad, sino un espacio vacío que daba hacia una oficina interna ubicada en un nivel inferior.

La caída fue de más de cinco metros. Personal de emergencias acudió rápidamente e intentó reanimarlo, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar. La autopsia confirmó luego que el deceso se produjo de forma inmediata.

La causa quedó en manos del fiscal Cristian Aguilar, de la UFI Nº1 de Bahía Blanca, quien ordenó la clausura preventiva del gimnasio y una serie de medidas para esclarecer el caso. Entre ellas se encuentran los peritajes de Policía Científica, el análisis de las cámaras de seguridad y la recopilación de documentación vinculada a la habilitación del establecimiento.

En paralelo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, dispuso una investigación administrativa interna para revisar el historial de habilitaciones y las condiciones en las que funcionaba el gimnasio. Según detalló el medio La Nueva, el lugar había sido inaugurado en noviembre y contaba con una habilitación municipal provisoria que había vencido en enero.

Las autoridades buscan determinar si existieron incumplimientos en materia de seguridad o irregularidades administrativas. Mientras avanzan los peritajes, el fiscal analiza la posibilidad de impulsar una imputación por homicidio culposo si las pruebas confirman responsabilidades. El gimnasio permanece clausurado y la investigación continúa para establecer con precisión cómo se produjo el accidente que terminó con la vida del reconocido abogado bahiense.