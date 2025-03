Bahía Blanca: Marcos Di Palma envió donaciones y Tapia entregó el aporte de la AFA

Embed - Marcos Di Palma on Instagram: "LLEGAMOS GRACIAS TOTAALEEESSSSSS!!!!!!" View this post on Instagram A post shared by Marcos Di Palma (@marcosdipalmaok)

Luego de solucionar el inconveniente, Marcos, junto a sus hijos y colaboradores, continuó su trayecto hacia Bahía Blanca, donde fue recibido por cientos de vecinos, muchos de ellos en motocicletas y vehículos, portando carteles y banderas argentinas, hasta llegar al predio del autódromo Ezequiel Crisol, en las afueras de la ciudad.

En ese lugar, los camiones, que transportaban alimentos, agua mineral, elementos de limpieza, entre otros artículos recolectados por Di Palma y los camioneros que lo acompañaron solidariamente, comenzaron a ser descargados para su posterior entrega.

"Gracias Marcos", "Fuerza Marcos", "Grande Campeón", fueron algunas de las expresiones de agradecimiento y aliento tras haber completado una travesía solidaria que incluyó localidades como Carmen de Areco, Chivilcoy, 25 de Mayo, Saladillo, Tapalqué, Azul, Benito Juárez, y Tres Arroyos.

"Un millón de gracias a todos, a ustedes no a mí", expresaba el deportista mientras ingresaba a la ciudad, acompañado por el sonido de las bocinas de su camión y de otros vehículos que lo seguían.

Visiblemente emocionado, Di Palma recordó que en el pasado venía a Bahía Blanca a correr con su padre. "Acá venía a correr con mi viejo, una vez corté una biela y gané con el motor y la biela cortada", dijo en referencia al autódromo de Bahía Blanca.

"Esto es un granito de arena, la repercusión es porque uno es más conocido. Yo ya tuve mucho cariño de la gente, estoy devolviendo lo que Dios hizo por mí", manifestó Di Palma ante los medios que lo esperaban en uno de los ingresos.

Al dirigirse a los damnificados por el temporal, expresó: "Tengan paciencia que todo se va a arreglar. En el dolor, cuando te sentís acompañado, es más lindo".

"Nunca me imaginé en mi vida que esto iba a suceder, acá estamos", comentó el deportista, originario de Arrecifes y de una familia históricamente vinculada al automovilismo.

"No nos salvamos solos, es con la ayuda de todos. Lo peor de todo es que creen que esto es gracias a mí; no, fue gracias a todos", subrayó el ex piloto.

La visita del "Chiqui" Tapia

Este día fue muy significativo para Bahía Blanca, ya que, además de la presencia de Marcos Di Palma, la ciudad recibió la visita del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quien estuvo en la sede del Club Olimpo y en Liniers. En esos lugares llegaron camiones con donaciones, además de maquinaria pesada destinada a ayudar en la limpieza de la ciudad.

"Poder ayudar desde el lugar que nos toca nos pone contentos, estamos felices de estar acá", expresó Tapia durante una comunicación con los medios.

A pocas cuadras de allí y en diferentes puntos de la ciudad, la municipalidad de Bahía Blanca, encabezada por el intendente Federico Susbielles, junto a su equipo y miles de voluntarios, lideró una campaña de limpieza.

Los operativos de limpieza contaron con la colaboración de equipos municipales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de la provincia de Buenos Aires, e incluso de privados que también contribuyeron a la causa. Todos ellos sumaron su esfuerzo para llevar a cabo esta importante iniciativa.

Los trabajos consistieron en la limpieza de las calles, retirando barro, tierra, mobiliario destruido por la inundación, escombros y restos de basura, entre otros objetos, que quedaron esparcidos en las veredas y en frente de viviendas y comercios.

Dentro de este contexto, los trabajos se organizaron en las zonas de Napostá, Bella Vista, Villa Loreto, Villa Mitre y la zona del Canal Maldonado, que se desbordó debido al temporal que dejó 400 milímetros de agua caída.

El fenómeno meteorológico que ocurrió el viernes 7 de marzo provocó la muerte de 16 personas hasta el momento, mientras el operativo para localizar a dos hermanitas de 1 y 5 años que desaparecieron en medio de la correntada e inundación en El Cholo y General Daniel Cerri sigue en marcha. Las localidades de Ingeniero White también fueron severamente afectadas por el temporal.

Cada día se registran muestras de solidaridad, con camiones que llegan a la ciudad cargados de ropa, alimentos, productos de limpieza y otros elementos destinados a los damnificados.

Además, se espera la llegada de un nuevo Tren Solidario que partirá desde Constitución, tal como sucedió la semana pasada, cargado con miles de toneladas de ayuda para los vecinos de esta ciudad del sur bonaerense.