"Bajate o te quemo": el dramático relato de la familia que sufrió un asalto en Mar del Plata

Los nenes más grandes, de 8 y 9 años, quedaron abandonados en la ruta, mientras la esposa de Jesús junto a sus hijos de 6 y 2 años quedaron arriba de la casa rodante. Él, colgado del enganche de la camioneta. Finalmente, logró llegar a los delincuentes a través de una ventana que conecta la parte de atrás de la camioneta con la caja. Le apoyaron un arma en la panza y le dijeron “quédate quieto, tirate o te quemo”. Él se negó y a partir de ese momento empezó una tensa negociación en la que nunca dejó de escuchar las amenazas “te mato, te mato”.

robo camioneta familia mendocina

“Le dije que no me podía tirar porque estaba mi familia en la casilla. Le dije, ‘toda la plata la tenés en la guantera, llévate la camioneta, llévate la casilla, pero dame mi celular para poder comunicarme con mis familiares y dame a mi esposa y mis bebés que están en la casilla’”, contó Jesus sobre el diálogo que tuvo con los ladrones.

En un momento, vio la oportunidad de pedir ayuda: se cruzaron con un colectivo y le grito al chofer “me están robando, me están robando con mi familia”, todo esto mientras era amenazado con un arma; “nunca dejé de tener el revolver en la panza”, recordó.

"Cuando arrancaron el robo, manejaban muy rápido por calles de tierra mientras estábamos en la casilla. Fue algo horrible. Aunque dentro de todo estamos bien. Mis hijos están con miedo y a cada rato me dicen «papá, cuándo nos vamos». Fue algo horrible”, recordó.

El martes por la mañana efectivos policiales encontraron la Toyota Hilux y la casa rodante en un descampado del barrio Hipódromo. Afortunadamente toda la familia sobrevivió al ataque, pero Jesús es consciente de que la vida de todos estuvo en riesgo.

El hombre agradeció la ayuda de unos vecinos, que los ayudaron a sacar la camioneta y los asistieron en las horas posteriores a la pesadilla.

La causa, caratulada como robo y hallazgo automotor, quedó a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen. Hasta el momento, los tres delincuentes permaneces prófugos de la Justicia. La investigación continúa.