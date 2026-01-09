Balcarce: le dieron prisión domiciliaria y entró a robar a una casa con la tobillera electrónica puesta
Un hombre que tenía ya un prontuario se metió en el domicilio de su vecino en Balcarce y le robó unas zapatillas. Quedó escrachado por la cámara de seguridad.
Un hombre que había sido condenado en una causa penal y tenía el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica se convirtió en viral esta semana al ser escrachado cuando entró con todo el sigilo posible a la casa de su vecino, en la localidad bonaerense de Balcarce, para robarle dos pares de zapatillas.
La secuencia se desarrolló pasadas las 19.30 del lunes pasado en un domicilio sobre la calle 14, entre las 103 y 105, informó el canal El Trece. De hecho, el ladrón es conocido en Balcarce no sólo porque es vecino de la zona sino también porque sus andanzas le valieron la intervención de la Justicia.
En el episodio más reciente, el hombre entró pisando con cuidado entre las frondosas plantas de la casa, se metió por la cocina -que estaba abierta de par en par, como suele suceder en las localidades tranquilas- y apenas miró adentro de la estancia. En seguida encontró qué llevarse: dos pares de zapatillas que estaban a la vista.
Así, con un botín en las manos y con los pies sigilosos, el ladrón se retiró en un paso de comedia que dejó perplejos a todos una vez que se difundió el video, que llegó este viernes hasta al programa "Mediodía Noticias".
"Los damnificados fueron inmediatamente a hacer la denuncia. Y acá viene la sorpresa: cuando a uno le colocan una tobillera o pulsera electrónica, debería estar monitoreado permanentemente por el Centro de Monitoreo Penitenciario", convino impresionado el periodista Ignacio González Prieto.
"Los vecinos de Balcarce dicen que no es la primera vez que sale con la tobillera electrónica a robar", agregó el periodista, a lo que sumó los posibles escenarios de delitos -y hasta crímenes- que podría cometer el ladrón si no era correctamente monitoreado a través de la tobillera electrónica.
