Se cumplen 21 años de la tragedia de Cromañón: todas las actividades para conmemorar a las víctimas
Familiares y sobrevivientes harán una misa en la Catedral Metropolitana y luego marcharán hacia el Santuario. También habrá un evento en el estadio Malvinas Argentinas.
Familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón realizarán este martes una serie de actividades conmemorativas, culturales y artísticas a 21 años del incendio en el que murieron 194 personas y más de 1.400 resultaron heridas.
Este martes a las 18 se realizará una misa en la Catedral Metropolitana y desde las 18.30 el grupo musical La Tía Clota tocará música en vivo en Playa de Mayo.
Luego, a partir de las 19.30, comenzará una marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón, ubicado en Mitre y Ecuador, a metros de la estación de Once y Plaza Miserere. En ese mismo lugar, desde las 20:30 se iniciará el acto en homenaje a las víctimas.
A las 17, la organización de sobrevivientes y familiares de las víctimas, "No nos cuenten Cromañón", anunció que otros artistas también participarán de actividades en el estadio Malvinas Argentinas del Club Argentinos Juniors, ubicado en Gutenberg 350, en el barrio de La Paternal.
Este año el acto estará enmarcado en una jornada solidaria donde quienes asistan podrán colaborar a través de un bono destinado a la donación de alimentos juguetes para barrios populares y también para sostener el Programa de Asistencia en Salud Mental, charlas en los colegios y la realización misma del acto conmemorativo.
En tanto, en el Santuario también se realizarán actividades artísticas. El cantante y guitarrista de la banda El más acá, Seba Fernández, la cantora Ferni de Gyldenfeldt y el grupo Vamos Negrita tocarán música en vivo. A su vez, la organización Contraimagen estará estampando remeras, que se pueden llevar o conseguir en el mismo santuario, a partir de las 15.30.
La tragedia de Cromañón
La tragedia ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004 durante un recital de la banda Callejeros en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio de Once, en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el grupo tocaba en vivo, una bengala encendida prendió fuego el techo del local, que estaba cubierto con materiales inflamables. En pocos minutos, el lugar, abarrotado de fanáticos, se incendió y se llenó de humo tóxico.
En el interior del boliche había más de 4.500 personas pese a que el lugar solo estaba habilitado para 1.031.
La falta de controles, la sobreventa de entradas y las graves fallas en las condiciones de seguridad fueron claves en el desenlace. Varias salidas de emergencia estaban cerradas o bloqueadas, lo que dificultó la evacuación y provocó que muchos asistentes quedaran atrapados. La mayoría de las víctimas murió por asfixia debido a la inhalación de gases tóxicos.
Como consecuencia del incendio, fallecieron 194 personas y más de 1400 resultaron heridas. De total de fallecidos, 17 se suicidaron años después de la tragedia.
El hecho impactó profundamente en la sociedad argentina y dejó al descubierto un sistema de controles deficientes, además de responsabilidades compartidas entre los dueños del local, los organizadores del recital, los funcionarios públicos y la banda.
Tras la tragedia, los procesos judiciales se extendieron durante años. De las 26 personas juzgadas, 21 resultaron condenadas, pero solo 18 llegaron a cumplir penas de prisión vinculadas a la causa.
