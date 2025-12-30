Se cumplen 21 años de la tragedia de Cromañón: todas las actividades para conmemorar a las víctimas

En tanto, en el Santuario también se realizarán actividades artísticas. El cantante y guitarrista de la banda El más acá, Seba Fernández, la cantora Ferni de Gyldenfeldt y el grupo Vamos Negrita tocarán música en vivo. A su vez, la organización Contraimagen estará estampando remeras, que se pueden llevar o conseguir en el mismo santuario, a partir de las 15.30.

La tragedia de Cromañón

La tragedia ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004 durante un recital de la banda Callejeros en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio de Once, en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el grupo tocaba en vivo, una bengala encendida prendió fuego el techo del local, que estaba cubierto con materiales inflamables. En pocos minutos, el lugar, abarrotado de fanáticos, se incendió y se llenó de humo tóxico.

En el interior del boliche había más de 4.500 personas pese a que el lugar solo estaba habilitado para 1.031.

La falta de controles, la sobreventa de entradas y las graves fallas en las condiciones de seguridad fueron claves en el desenlace. Varias salidas de emergencia estaban cerradas o bloqueadas, lo que dificultó la evacuación y provocó que muchos asistentes quedaran atrapados. La mayoría de las víctimas murió por asfixia debido a la inhalación de gases tóxicos.

Como consecuencia del incendio, fallecieron 194 personas y más de 1400 resultaron heridas. De total de fallecidos, 17 se suicidaron años después de la tragedia.

El hecho impactó profundamente en la sociedad argentina y dejó al descubierto un sistema de controles deficientes, además de responsabilidades compartidas entre los dueños del local, los organizadores del recital, los funcionarios públicos y la banda.

Tras la tragedia, los procesos judiciales se extendieron durante años. De las 26 personas juzgadas, 21 resultaron condenadas, pero solo 18 llegaron a cumplir penas de prisión vinculadas a la causa.