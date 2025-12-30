Misiones: se hizo pasar por el titular de una tarjeta de crédito y gastó $66 millones en pocos días

Este segundo contacto encendió las alarmas internas de la entidad financiera, que dio aviso a la Justicia. A partir de allí, se organizó un operativo encubierto que permitió identificar al sospechoso y montar un procedimiento de vigilancia en el lugar donde debía retirar la nueva tarjeta solicitada.

El operativo concluyó con la detención del hombre en la puerta de la sucursal bancaria. El acusado fue identificado como José Luis R., de nacionalidad paraguaya, con domicilio en la ciudad de Puerto Iguazú. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes para intentar reconstruir la red de contactos y las posibles ramificaciones de la estafa.

El detenido quedó alojado en la Comisaría Primera de la Unidad Regional I y permanece a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3.