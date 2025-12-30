Misiones: se hizo pasar por el titular de una tarjeta de crédito y gastó $66 millones en pocos días
El acusado superó los controles de seguridad de un banco mediante “ingeniería social”, retiró una tarjeta adicional y realizó consumos millonarios en pocos días.
Un hombre de 38 años fue detenido en la ciudad de Posadas, Misiones, acusado de protagonizar una estafa millonaria mediante la usurpación de identidad y una sofisticada maniobra de “ingeniería social” que le permitió realizar consumos por más de 42 mil dólares en pocos días.
La trama comenzó semanas antes, cuando una entidad bancaria detectó movimientos inusuales en una de sus cuentas. El titular de la tarjeta desconoció gastos recientes, lo que llevó a los responsables del banco a revisar los registros de llamadas y las solicitudes de emisión de tarjetas.
Todo apuntaba a una maniobra donde el individuo logró superar los filtros de seguridad haciéndose pasar por el verdadero titular. Con datos personales precisos, solicitó la entrega de una tarjeta adicional, que recogió en persona en una sucursal de la ciudad.
Entre el 5 y el 18 de noviembre, el sospechoso realizó consumos por un monto cercano a 42 mil dólares —más de 66 millones de pesos al cambio actual— en distintas operaciones comerciales. Esos movimientos llamaron la atención de los responsables del banco y del titular real, quien rápidamente desconoció los gastos y solicitó el bloqueo de la cuenta.
La maniobra quedó al descubierto cuando el verdadero titular de la tarjeta advirtió los consumos y desconoció las operaciones. Ante esa situación, la entidad bancaria procedió al bloqueo inmediato del plástico. No obstante, lejos de desistir, el estafador volvió a comunicarse con el banco días después, alegando el extravío de la tarjeta y solicitando la emisión de una nueva.
Este segundo contacto encendió las alarmas internas de la entidad financiera, que dio aviso a la Justicia. A partir de allí, se organizó un operativo encubierto que permitió identificar al sospechoso y montar un procedimiento de vigilancia en el lugar donde debía retirar la nueva tarjeta solicitada.
El operativo concluyó con la detención del hombre en la puerta de la sucursal bancaria. El acusado fue identificado como José Luis R., de nacionalidad paraguaya, con domicilio en la ciudad de Puerto Iguazú. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes para intentar reconstruir la red de contactos y las posibles ramificaciones de la estafa.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular. El detenido quedó alojado en la Comisaría Primera de la Unidad Regional I y permanece a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3.
