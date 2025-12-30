Expectativa por el asueto del 2 de enero de 2026: ¿hay fin de semana largo por Año Nuevo?
Cómo queda el calendario de feriados a nivel nacional para los últimos días del año y para 2026. Todos los detalles.
A horas de que empiecen los festejos por Año Nuevo, persiste la duda respecto a qué pasará el viernes 2 de enero y si este día será considerado como un feriado puente o asueto, otorgando así un nuevo fin de semana largo.
Este 2025, el miércoles 31 de diciembre, cuando se celebra Año Nuevo, cae miércoles y será un día laborable para todos los trabajadores del país con una única excepción de aquellos que se desempeñen en la administración pública nacional.
A mediados de este mes, el Gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 883/2025 publicado en el Boletín Oficial, estableció que el 31 de diciembre no habrá actividad para los trabajadores estatales nacionales. Este asueto no alcanza a bancos ni entidades financieras, que funcionarán con normalidad.
¿Es feriado el 2 de enero?
Más allá de estos asuetos, el calendario oficial de feriados 2026 ya contempla una fecha clave para todos los trabajadores del país: el 1 de enero por Año Nuevo. Este día, este cae jueves, es considerado un feriado nacional y rige de manera general, tanto para el sector público como para el privado. Si se trabaja, la jornada debe abonarse doble.
Sin embargo, el viernes 2 de enero no fue declarado feriado ni asueto a nivel nacional, por lo que no habrá fin de semana largo y las actividades laborales deben retomarse con normalidad en todo el país.
Tucumán y Jujuy decretaron asueto el 2 de enero: quienes sí deberán trabajar
Algunas provincias como Tucumán y Jujuy sí podrán gozar de otro fin de semana largo, aunque la medida no alcanza a todos los trabajadores.
En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 2 de enero en el ámbito solamente para la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, según informó La Gaceta.
El Jujuy, el Gobierno local dispuso que la jornada del viernes 2 de enero de 2026 sea asueto para la Administración Pública Provincial. Aclararon que el día miércoles 31 la actividad deberá será normal en toda la provincia.
A diferencia de lo que ocurrió en Navidad, en la provincia de Buenos Aires el 2 de enero de 2026 es un día laborable como cualquier otro. El único día en el cual las oficinas públicas estarán cerradas por asueto administrativo será el 31 de diciembre.
El calendario completo de feriados para 2026
Feriados inamovibles en 2026
- Viernes 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables en 2026
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Días no laborables en 2026
A su vez, el Gobierno nacional oficializó que en 2026 habrá tres días no laborables con fines turísticos.
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
