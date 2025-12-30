Expectativa por el asueto del 2 de enero de 2026: ¿hay fin de semana largo por Año Nuevo?

Tucumán y Jujuy decretaron asueto el 2 de enero: quienes sí deberán trabajar

Algunas provincias como Tucumán y Jujuy sí podrán gozar de otro fin de semana largo, aunque la medida no alcanza a todos los trabajadores.

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 2 de enero en el ámbito solamente para la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, según informó La Gaceta.

El Jujuy, el Gobierno local dispuso que la jornada del viernes 2 de enero de 2026 sea asueto para la Administración Pública Provincial. Aclararon que el día miércoles 31 la actividad deberá será normal en toda la provincia.

A diferencia de lo que ocurrió en Navidad, en la provincia de Buenos Aires el 2 de enero de 2026 es un día laborable como cualquier otro. El único día en el cual las oficinas públicas estarán cerradas por asueto administrativo será el 31 de diciembre.

El calendario completo de feriados para 2026

Feriados inamovibles en 2026

Viernes 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables en 2026

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Días no laborables en 2026

A su vez, el Gobierno nacional oficializó que en 2026 habrá tres días no laborables con fines turísticos.

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre