Balearon de gravedad a Dylan Cantero, el hijo del líder de Los Monos: también hirieron a dos menores

La mayor de las nenas habría sufrido una herida de bala en la pierna y la menor, una lesión por el roce de un proyectil.

También habrían resultado heridos de gravedad dos varones menores de edad que serían hermanos de Dylan.

La última vez que Rosario quedó en medio de una pelea interna del clan de Los Monos fue en 2013, cuando fue asesinado Claudio "Pájaro" Cantero, padre de Macarena y Dylan y por entonces líder de la agrupación dedicada al narcotráfico.

Casi todos los líderes de Los Monos están o muertos o condenados por delitos vinculados al narcotráfico, repartidos entre los penales de Ezeiza y Marcos Paz, y eso incluye a Guille Cantero, cuyos sobrinos se volvieron más independientes a través de los años, lo que empezó a generar disputas dentro del clan.