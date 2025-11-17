Balearon de gravedad a Dylan Cantero, el hijo del líder de Los Monos: también hirieron a dos menores
Es el único de los hijos de Cantero que sigue en libertad. Lo atacaron en un barrio de Rosario, donde le pegaron tres balazos. Lo están operando en estos momentos.
Una nueva ola de delincuencia vinculada al narcotráfico tuvo como víctima principal a Dylan Cantero, el hijo menor de Claudio "Pájaro" Cantero, el difunto líder de la banda Los Monos. El joven fue baleado en las últimas horas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y lo están operando de urgencia.
Se trata del segundo ataque que tiene a Dylan como blanco, pero en esta oportunidad además resultaron heridas otras personas, incluidos dos menores de edad, informó el canal C5N.
Dylan Cantero, el único de los hijos del Pájaro Cantero que está en libertad, ya había sido atacado el mes pasado en Rosario tras recibir la amenaza de que "no bata la cana", y este lunes fue baleado al menos tres veces, tanto en la zona abdominal como lumbar.
El tiroteo fue ejecutado por sicarios enviados por alguien todavía desconocido, que abrieron fuego contra Dylan Cantero cuando se encontraba con su hermana Macarena y dos sobrinas frente a una casa en el Pasaje 512 al 6500, sur de Rosario.
Una vecina de la zona llamó a la Policía y para cuando llegaron los efectivos encontraron al menos 33 vainas servidas y a varias personas heridas, incluidas Macarena y dos nenas, de 12 y 2 años.
La mayor de las nenas habría sufrido una herida de bala en la pierna y la menor, una lesión por el roce de un proyectil.
También habrían resultado heridos de gravedad dos varones menores de edad que serían hermanos de Dylan.
La última vez que Rosario quedó en medio de una pelea interna del clan de Los Monos fue en 2013, cuando fue asesinado Claudio "Pájaro" Cantero, padre de Macarena y Dylan y por entonces líder de la agrupación dedicada al narcotráfico.
Casi todos los líderes de Los Monos están o muertos o condenados por delitos vinculados al narcotráfico, repartidos entre los penales de Ezeiza y Marcos Paz, y eso incluye a Guille Cantero, cuyos sobrinos se volvieron más independientes a través de los años, lo que empezó a generar disputas dentro del clan.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario