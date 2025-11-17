Insólito episodio en Jujuy: un motociclista chocó en medio de la ruta por culpa de una tanga voladora

Con más de 75.000 habitantes, San Pedro de Jujuy es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Jujuy después de su capital, San Salvador.

Está ubicada al costado de la ruta nacional 34, a poco más de una hora de la capital jujeña, y por ahí también pasan las rutas provinciales 38 o la 56. Como es de esperarse, tras el episodio provocado por los vientos indiscretos las autoridades reiteraron su pedido de que el público circule con precaución.