Balearon a un policía retirado durante un robo en Tres de Febrero: lucha por su vida

Intento de robo y tiroteo en Tres de Febrero: hay un detenido

El caso quedó en manos de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín. Entre las primeras medidas dispuestas, se ordenó el despliegue de un operativo cerrojo en el barrio Derqui llevado a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad y personal la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Como resultado del operativo, fue detenido un joven identificado como N. A. M., de 18 años. La aprehensión de llevó a cabo en la calle Cerro Olivares 3600 luego de determinar que el sospechoso fue registrado por cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el intento de robo, además de que sus características físicas coinciden con las de uno de los delincuentes.

Tras la detención del sospechoso de 18 años, la policía buscaba en las últimas horas al otro delincuente que participó de la balacera contra el comisario retirado.