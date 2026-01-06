Balearon a un policía retirado durante un robo en Tres de Febrero: lucha por su vida
Dos delincuentes lo abordaron para robarle el auto y le dieron tres disparos. Hay un detenido de 18 años y buscan a su cómplice.
Un policía retirado de la Bonaerense se encuentra gravemente herido y lucha por su vida tras ser baleado durante un intento de robo en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero. Por el hecho, hay un detenido de 18 años y buscan a su cómplice.
El ataque ocurrió el lunes pasadas las 15.30 en la intersección de las calles Ángel Pini y Tres de Febrero, donde la víctima se encontraba dentro de su vehículo custodiando un comercio que vende productos de granja. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de vigilancia.
El policía retirado, identificado como Carlos Leiva, estaba sentado en el interior de su auto, un Volkswagen T-Cross color oscuro, cuando dos delincuentes armados se le acercaron caminando por la vereda. Tal como se observa en el video, en cuestión de segundos, lo abordaron con la intención de robarle el vehículo.
Ante esta situación, y según la reconstrucción del hecho, el ex comisario de la Bonaerense se resistió al asalto y se defendió, lo que originó un enfrentamiento entre ambas partes que incluyó varios disparos en plena vía pública. Tras el ataque, los delincuentes escaparon a las corridas.
En tanto, Leiva resultó gravemente herido con disparos en el abdomen, cuello y uno de sus brazos. Debido a la gravedad de la situación, el policía retirado fue trasladado de urgencia al hospital Carrillo, de Ciudadela, donde fue intervenido quirúrgicamente. Actualmente permanece internado, en estado crítico y luchando por su vida.
Intento de robo y tiroteo en Tres de Febrero: hay un detenido
El caso quedó en manos de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín. Entre las primeras medidas dispuestas, se ordenó el despliegue de un operativo cerrojo en el barrio Derqui llevado a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad y personal la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).
Como resultado del operativo, fue detenido un joven identificado como N. A. M., de 18 años. La aprehensión de llevó a cabo en la calle Cerro Olivares 3600 luego de determinar que el sospechoso fue registrado por cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el intento de robo, además de que sus características físicas coinciden con las de uno de los delincuentes.
Tras la detención del sospechoso de 18 años, la policía buscaba en las últimas horas al otro delincuente que participó de la balacera contra el comisario retirado.
