Video: atacaron a piedrazos a la Policía cuando detenían a un ladrón en Lomas de Zamora

Finalmente, los policías lograron interceptarlo y detenerlo. El sospechoso fue identificado como Martín Damián Flores, de 36 años, quien no registraba impedimentos legales al momento de la aprehensión.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, toda la escena se tornó violenta. De acuerdo con el parte oficial, vecinos del detenido comenzaron a lanzar piedras contra los efectivos policiales y los patrulleros que habían arribado al lugar en apoyo al operativo.

Los agresores arrojaron piedras contra los efectivos y los móviles, provocando daños leves en algunos de los patrulleros que participaron del procedimiento. A pesar de la agresión, se informó que no se registraron policías heridos.

En medio de los incidentes, la policía logró recuperar la cartera y las pertenencias robadas minutos antes a la jubilada. Posteriormente, el delincuente fue retirado del lugar y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

La causa fue caratulada como “robo y daños agravados”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que quedó a cargo de la investigación para determinar las responsabilidades tanto del acusado por el robo como de quienes participaron de los ataques contra la policía.

Las actuaciones continúan mientras los investigadores buscan identificar a las personas que participaron de la agresión contra los efectivos y los patrulleros durante el operativo.