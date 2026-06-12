Fuga y persecución en Mendoza: así cayó una pareja de ladrones tras un intento de robo
Los sospechosos escaparon en moto y fueron perseguidos por la policía durante varias cuadras. Tenían una pinza, un alicate y un martillo.
Una pareja de delincuentes fue detenida tras intentar robar una vivienda en la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza. Todo el plan quedó frustrado gracias a cámaras de seguridad que captaron los movimientos de los sospechosos y permitieron a la policía iniciar una persecución hasta atraparlos.
El episodio sucedió durante la madrugada del jueves en la intersección de Pedro Molina y Sarmiento, y toda la secuencia quedó registrada por diferentes cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) mendocino, ubicadas en diversos puntos de la ciudad.
Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, operadores del sistema de videovigilancia observaron a un hombre vestido de negro, usando un casco azul y con una mochila en su espalda, manipulando el cierre perimetral de una vivienda con una herramienta de corte. A los pocos metros lo esperaban una mujer, que sería su pareja.
Tal como se observa en el video de esta nota, al cabo de unos minutos, el sospechoso desistió de cometer la entradera, se dio media vuelta y se retiró del lugar. Tras reunirse con la mujer, ambos se subieron a una moto y se escaparon.
Ante la situación, los operadores del CEO coordinaron el desplazamiento de los móviles policiales que patrullaban la zona.
Mientras tanto, la pareja continuó su escape por distintas calles del barrio a bordo de una Zanella RX 150, con el objetivo de escapar de los efectivos.
El recorrido fue seguido en tiempo real por los operadores del CEO, que pudieron guiar a los policías hacia la ubicación exacta en la que se encontraban los sospechosos.
Tras una persecución que se extendió por varias arterias, la pareja fue detenida a los pocos minutos entre las calles Sarmiento y Gomensoro. Según fuentes policiales, se trata de una mujer de 28 años y un hombre de 37.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la moto utilizada por los sospechosos, al tiempo que secuestraron una serie de herramientas que habrían sido utilizadas durante el intento de robo, entre ellas una pinza, un alicate y un martillo.
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