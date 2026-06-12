Fuga y persecución en Mendoza: así cayó una pareja de ladrones tras un intento de robo

Ante la situación, los operadores del CEO coordinaron el desplazamiento de los móviles policiales que patrullaban la zona.

Mientras tanto, la pareja continuó su escape por distintas calles del barrio a bordo de una Zanella RX 150, con el objetivo de escapar de los efectivos.

El recorrido fue seguido en tiempo real por los operadores del CEO, que pudieron guiar a los policías hacia la ubicación exacta en la que se encontraban los sospechosos.

Tras una persecución que se extendió por varias arterias, la pareja fue detenida a los pocos minutos entre las calles Sarmiento y Gomensoro. Según fuentes policiales, se trata de una mujer de 28 años y un hombre de 37.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la moto utilizada por los sospechosos, al tiempo que secuestraron una serie de herramientas que habrían sido utilizadas durante el intento de robo, entre ellas una pinza, un alicate y un martillo.