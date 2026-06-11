Rosario: recibió siete balazos para proteger a su hermana durante un asalto y sobrevivió de milagro



Paniagua quedó herido dentro del vehículo hasta que fue asistido por una desconocida que pasaba por la zona en una moto y que lo trasladó al Policlínico San Martín. "Justo pasó, vio la situación y me dijo ‘vamos, vamos que te llevo’. Y eso fue lo mejor porque no teníamos otras opciones. Si esperábamos la ambulancia, quizás moría desangrado. Quizás no llegaba a ningún lado”, valoró en declaraciones a El Tres.

Luego de esa primera atención, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) dispuso su traslado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Allí quedó internado y debió ser operado.

“Cuando ingresó al Heca se constataron siete heridas de arma de fuego a nivel de rostro, cuello y tórax. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma a nivel cervical con una lesión vascular. Esa lesión cervical se resolvió y ahora permanece en la unidad de terapia intensiva, está despierto, ventilando espontáneamente y estable”, consignó el pasado jueves, un día después del hecho, la directora del Heca, Andrea Becherucci.

Según informaron medios locales, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo en las últimas horas a un sospechoso vinculado al ataque. Se trata de un joven de 18 años, detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre calle Cochabamba al 7200.

Identificado como Uriel F., está acusado de haber participado en el ataque a balazos contra Paniagua y cuenta con varios antecedentes. En diciembre del año pasado ya había sido detenido junto a una menor de edad en el marco de una denuncia por amenazas con armas de fuego contra vecinos de la zona. En aquel procedimiento, los efectivos secuestraron un arma.

Además, en marzo de 2025 fue nuevamente aprehendido durante otro operativo realizado en el mismo sector de la ciudad y se le incautó una pistola calibre .22. La vivienda allanada en las últimas horas ya había sido objeto de procedimientos previos vinculados a una investigación por microtráfico de estupefacientes.

La investigación quedó a cargo de la Justicia santafesina, que trabaja para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias del intento de robo.