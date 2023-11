Chiqui Tapia vestido "de urna" y otras particularidades de un balotaje sin precedentes

Uno de los primeros en hacerse viral fue el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien se hizo eco de lo que dijeron de su outfit del 22 de octubre, el cuál repitió, y escribió: “Vestido de urna, nuevamente, con orgullo y emoción cumplí con nuestro deber ciudadano".

En tanto, otro joven, que es autoridad de mesa, contó que en su mesa votaba su hermana, por parte de padre, la cuál no conoce y espera poder hacerlo en esta ocasión: "Mi nota de color de esta elección: en la mesa donde soy presidente de mesa, vota mi hermana. Nunca la conocí, así que si viene a votar hoy vamos a tener un momento emotivo en la mesa".

En este contexto los usuarios comenzaron a indagar su historia, y Christian Crivelli se encargó de aclarar que su hermana no es la jugadora de handball homónima, y también explicó el motivo por el que no se conocieron: "Es hija de mi papá (tampoco lo conocí, murió en 2004). No sé, nunca se dio, mi mamá también falleció en 2005 así que generé como una coraza de la no familia y nunca le presté atención. Vamos a ver si aparece".

Otro usuario compartió en sus redes sociales que a su escuela asistió una mujer con su vestido de novia, y escribió: "Reina total". "Ella dijo hoy hago historia", escribió un joven, junto a la foto de Homero Simpson vestido de novia; otra joven dijo: "Iconic"; y muchos especularon con el color de su ramo de flores que era celeste y blanco.

