Denuncian que el Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización del Banco Nación

"Hoy tomamos conocimiento que Federico Sturzenegger instruyó al Directorio del BNA a convertir al Banco Nacion en una SA amparándose en un DNU que todavía no fue tratado por el Congreso y que ya fue objetado por la Justicia", expresaron mediante un comunicado.

En este marco, desde La Bancaria repudiaron "la intromisión de este personaje ideólogo de la ley mamarracho que, arrogándose una representación que no posee y facultades que no le competen, atropella la voluntad de un parlamento que hace menos de 48hs le demostró que no hay consenso alguno para privatizar al Banco Nación".

La economista y diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, exdirectora del banco público, denunció: "Hoy Sturzenegger llamó expresamente al Directorio del BNA para instruirlos a convertir al Banco en Sociedad Anónima, bajo los efectos del DNU de Milei, que nunca fue tratado en el Congreso".