El Directorio del Banco Nación puso su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández

Sobre la conformación del nuevo directorio, fuentes del banco aseguraron a Télam que "todos los directores han puesto las renuncias a disposición y algunas serán aceptadas y otras no", por lo que señalaron: "Se verá en el decreto presidencial quiénes quedan ratificados y quiénes son los nuevos nombrados".

Actualmente, el Directorio del BNA está conformado por diez integrantes, la propia presidenta de la entidad (Batakis) y otras nueve personas: Claudio Lozano, Ángel Mercado, Cecilia Fernández Bugna, Federico Sánchez, Guillermo Wierzba, Martín Ferré, Julia Strada, Raúl Garré y Carlos Caserio.

"Puse mi renuncia a disposición del Presidente de la Nación, no de Batakis. Desconozco a quién van a nombrar aunque supongo que a mí no me van a dejar", confirmó a Lozano, dirigente de Unidad Popular, de acuerdo con Télam, y apuntó: "Creo que Batakis quiere nombrar a tres directores. De los actuales diez directores, Hecker, Sanchez, Wierzba y yo no estaríamos".

La posibilidad de designar funcionarios de su plena confianza entre los integrantes del directorio era uno de los pedidos que Batakis le había hecho al presidente como condición para asumir el cargo, luego de su salida del ministerio de Economía a menos de un mes de asumir el cargo.

La expectativa es que los nuevos directores salgan de entre los funcionarios que designó en su gabinete en sus días como ministra, entre quienes están Karina Angeletti (exsecretaria de Política Económica), Martín Di Bella (exsecretario de Hacienda), Martín Pollera (exsecretario de Comercio Interior) y José Ballesteros (exsecretario Legal y Administrativa).

Desde la asunción del nuevo Gobierno en 2019, el BNA sumó 4,5 millones de nuevos clientes, totalizando 13,6 millones hacia el 1er semestre de 2022.

También otorgó 2,6 billones de pesos en préstamos al sector privado, lo que representó cerca del 9% de la inversión total del país, del cual el 89% fue dirigido a pymes.

La recuperación patrimonial del banco no solo compensó el total de lo que se había perdido durante la gestión 2015-2019, sino que también ha permitido superar el nivel patrimonial registrado en diciembre 2015.

En cuanto a los avances en inclusión financiera y de tecnología, hubo 7,1 millones de usuarios únicos de la billetera digital BNA+, que es ahora la app bancaria con más usuarios de todo el país.

Además, BNA+ se convirtió en el canal con el mayor caudal de usuarios del banco al representar el 65% de las transacciones totales de la institución -unas 6.745 millones transacciones- y hubo más de 2.6 millones de nuevos clientes que se sumaron a través de BNA+, lo que descomprió la atención en la red de sucursales.