Bariloche: murió una mujer que estaba internada con hantavirus
La paciente había cumplido el aislamiento preventivo tras el contagio de su marido, quien se recuperó de la enfermedad semanas atrás.
Una mujer de 45 años que se encontraba internada con diagnóstico de hantavirus falleció en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. El caso genera preocupación porque se analiza una posible transmisión interhumana, mientras las autoridades sanitarias refuerzan controles epidemiológicos en la región.
La paciente había sido internada días atrás en estado crítico y permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica. “El Hospital Zonal Bariloche lamenta informar el fallecimiento de la paciente femenina confirmada como caso de hantavirus”, señaló el comunicado difundido por la institución.
La mujer era la esposa de un hombre que, aproximadamente 45 días antes, también había sido hospitalizado en ese mismo establecimiento tras contraer hantavirus.
En aquella oportunidad, el paciente había logrado recuperarse y recibió el alta médica. Luego de ese episodio, las autoridades sanitarias habían indicado que ella había cumplido el período de aislamiento preventivo previsto para los contactos estrechos sin presentar síntomas durante ese tiempo.
Sin embargo, tiempo después comenzó con malestares compatibles con la enfermedad. Inicialmente, el cuadro fue interpretado como una posible infección urinaria, pero la aparición posterior de fiebre, mialgias y tos llevó a los profesionales a activar los protocolos sanitarios correspondientes.
Al momento de la confirmación del diagnóstico, el estado general de la mujer había sido informado como estable y permanecía internada en una unidad de cuidados intermedios bajo observación médica permanente, pero la evolución de la enfermedad obligó a intensificar la asistencia sanitaria debido al agravamiento de su condición clínica.
No obstante, con el correr de los días su condición empeoró y fue necesario intensificar la asistencia médica hasta su traslado a terapia intensiva.
En el comunicado difundido este lunes, el Hospital Zonal Ramón Carrillo indicó que “el desenlace ocurrió tras un rápido deterioro de su estado de salud, pese al trabajo realizado por los profesionales” que la atendieron.
Al comunicar el fallecimiento, las autoridades del establecimiento expresaron: “Desde el equipo de salud acompañamos a la familia”.
Mientras tanto, el centro de salud y el área de Epidemiología continúan con las tareas de control de foco y el seguimiento de los contactos establecidos en los protocolos vigentes para este tipo de enfermedades.
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