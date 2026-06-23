Bariloche: murió una mujer que estaba internada con hantavirus



En aquella oportunidad, el paciente había logrado recuperarse y recibió el alta médica. Luego de ese episodio, las autoridades sanitarias habían indicado que ella había cumplido el período de aislamiento preventivo previsto para los contactos estrechos sin presentar síntomas durante ese tiempo.

Sin embargo, tiempo después comenzó con malestares compatibles con la enfermedad. Inicialmente, el cuadro fue interpretado como una posible infección urinaria, pero la aparición posterior de fiebre, mialgias y tos llevó a los profesionales a activar los protocolos sanitarios correspondientes.

Al momento de la confirmación del diagnóstico, el estado general de la mujer había sido informado como estable y permanecía internada en una unidad de cuidados intermedios bajo observación médica permanente, pero la evolución de la enfermedad obligó a intensificar la asistencia sanitaria debido al agravamiento de su condición clínica.

No obstante, con el correr de los días su condición empeoró y fue necesario intensificar la asistencia médica hasta su traslado a terapia intensiva.

En el comunicado difundido este lunes, el Hospital Zonal Ramón Carrillo indicó que “el desenlace ocurrió tras un rápido deterioro de su estado de salud, pese al trabajo realizado por los profesionales” que la atendieron.

Al comunicar el fallecimiento, las autoridades del establecimiento expresaron: “Desde el equipo de salud acompañamos a la familia”.

Mientras tanto, el centro de salud y el área de Epidemiología continúan con las tareas de control de foco y el seguimiento de los contactos establecidos en los protocolos vigentes para este tipo de enfermedades.