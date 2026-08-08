Facundo Moyano reapareció en redes sociales con una enigmática fotografía

Facundo Moyano y Candela Arizaga.

En ese marco, el abogado Miguel Molina había solicitado el cese de las medidas luego de la declaración de la modelo de 23 años y sostuvo que ella declaró en dos oportunidades durante el expediente que el trato con Moyano era "cordial y respetuoso".

La joven también afirmó que nunca había atravesado situaciones de violencia verbal o física por parte de Moyano. El letrado, por su parte, recordó que Arizaga había definido la relación como un noviazgo, algo que también fue corroborado por el hijo del líder camionero al prestar declaración ante la fiscalía.

Asimismo, Molina sostuvo que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en un estado de comprensión y conciencia, con una actitud "colaborativa y tranquila", de acuerdo con lo consignado por los efectores de salud cuando la joven fue llevada en el Hospital Pirovano.

En ese marco, el representante legal había señalado que la modelo manifestó que no quería que se mantuvieran las medidas restrictivas impuestas a Moyano y que su intención era retomar el vínculo con él.

Molina había considerado que, si bien podía resultar prematuro disponer el archivo de las actuaciones ante la presunta inexistencia de un hecho típico, correspondía revisar las medidas cautelares que pudieran haberse dictado, pero la fiscalía resolvió el viernes mantener las restricciones mientras continúa el trámite de la causa.