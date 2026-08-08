Facundo Moyano reapareció en redes sociales con una enigmática fotografía
El sindicalista y exdiputado nacional utilizó sus redes sociales para publicar una foto enigmática pero al mismo tiempo sugestiva con relación a la complicada situación judicial que está atrevasando como imputado.
Luego de que la Justicia rechazara levantar las restricciones que pesan sobre él y que le impiden acercarse o tener contacto con su pareja, Facundo Moyano reapareció en las redes sociales con una enigmática pero sugestiva fotografía.
Como ya se informó, el Ministerio Público Fiscal descartó el viernes último el pedido de la defensa del exdiputado nacional para levantar las medidas restrictivas que incluyen el impedimento de acercarse en un radio de 300 metros y la prohibición de cualquier tipo de contacto con Candela Arizaga.
Un día después, Moyano publicó en su cuenta personal de Instagram una fotografía sin texto en la que, presuntamente, se ve su mano sosteniendo un rosario plateado con una cruz y, como toda descripción, un emoji de dos manos juntas asociadas a un rezo o súplica.
La imagen del dirigente marplatense puede asociarse a su deseo de que el mal momento que está pasando sea superado rápidamente y que pueda reencontrarse con su pareja, quien ha hecho ese pedido ante las autoridades judiciales que llevan adelante la investigación.
Qué se le imputa a Facundo Moyano
Como se sabe, Facundo Moyano fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra Candela Arizaga, quien en su declaración ante la Justicia negó haber sufrido violencia y además pidió públicamente que se levantaran las restricciones para poder retomar el vínculo con su pareja.
En ese marco, el abogado Miguel Molina había solicitado el cese de las medidas luego de la declaración de la modelo de 23 años y sostuvo que ella declaró en dos oportunidades durante el expediente que el trato con Moyano era "cordial y respetuoso".
La joven también afirmó que nunca había atravesado situaciones de violencia verbal o física por parte de Moyano. El letrado, por su parte, recordó que Arizaga había definido la relación como un noviazgo, algo que también fue corroborado por el hijo del líder camionero al prestar declaración ante la fiscalía.
Asimismo, Molina sostuvo que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en un estado de comprensión y conciencia, con una actitud "colaborativa y tranquila", de acuerdo con lo consignado por los efectores de salud cuando la joven fue llevada en el Hospital Pirovano.
En ese marco, el representante legal había señalado que la modelo manifestó que no quería que se mantuvieran las medidas restrictivas impuestas a Moyano y que su intención era retomar el vínculo con él.
Molina había considerado que, si bien podía resultar prematuro disponer el archivo de las actuaciones ante la presunta inexistencia de un hecho típico, correspondía revisar las medidas cautelares que pudieran haberse dictado, pero la fiscalía resolvió el viernes mantener las restricciones mientras continúa el trámite de la causa.
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