Incendio en Belgrano: se prendió fuego un departamento en el piso 14

Varias dotaciones de bomberos y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) participaron del operativo. El fuego fue controlado.

incendio edificio belgrano

Quiénes son los afectados por el incendio

De esa manera, pudieron salvar a dos víctimas que fueron afectadas por el humo, entre las cuales se encontraban una mujer y un hombre.

Las dos ambulancias que arribaron al lugar atendieron a la mujer por inhalación de humo. Mentiras que el hombre fue traslada al Hospital Pirovano con convulsiones activas.

Se incendió una casa en el norte de Córdoba: el dueño de la vivienda quedó atrapado en las llamas y murió



Un hombre mayor de edad murió tras un incendio que consumió parte de una vivienda en barrio Argüello Norte, en la ciudad de Córdoba, durante la madrugada de este miércoles. El siniestro se registró en calle Ítalo Bizzio al 7400 y movilizó a efectivos policiales y de Bomberos. La víctima fatal logró ser rescatada con vida, pero finalmente falleció a los minutos.

Según informó la Policía de Córdoba, el foco ígneo se habría originado en una de las habitaciones del inmueble, donde un colchón resultó alcanzado por las llamas, momento en que la situación comenzó a agravarse. Las causas exactas del inicio del fuego aún no fueron determinadas y permanecen bajo investigación por las autoridades.

Los bomberos se desplegaron en el lugar y lograron sofocar las llamas. Al ingresar al interior de la vivienda, el personal encontró a la víctima inconsciente. Según informaron los medios locales, el hombre fue rescatado del interior del inmueble con vida, aunque en estado crítico.

La intervención de un servicio de emergencias, que llegó al lugar tras el rescate, no logró revertir el cuadro del afectado. El personal de ese servicio constató el fallecimiento de la víctima en el sitio.

La Policía de Córdoba informó que el hecho se encuentra bajo investigación a fin de establecer las circunstancias que desencadenaron el incendio.