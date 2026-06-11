Lo condenaron a seis años de prisión por abuso sexual pero se fugó antes de quedar detenido

De acuerdo con medios locales, el condenado se fugó apenas un día antes de que se concretara su ingreso al sistema penitenciario. Desde entonces es buscado por distintas dependencias policiales de la provincia.

En los últimos días se realizaron allanamientos en las zonas de Estancia Grande y Estación Yeruá, en la casa de distintos familiares, donde los investigadores tenían indicios de que podría estar ocultándose. A pesar de los operativos, los efectivos no lograron localizarlo.

El portal Despertar Entrerriano señaló que el hombre continúa siendo intensamente buscado y que cualquier dato que permita establecer su paradero podría resultar clave para concretar su captura y hacer efectiva la condena impuesta por la Justicia.

Mientras tanto, la búsqueda sigue abierta y los investigadores intentan reconstruir los movimientos que realizó el prófugo desde que escapó.