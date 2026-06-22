Barracas: manejaba alcoholizado, chocó contra un camión y volcó

Tras confirmarse el resultado, la fiscalía dispuso la confección de un acta contravencional por conducir con una cantidad de alcohol superior a la autorizada y ordenó la inmovilización del vehículo.

Choque múltiple en General Paz: nueve personas involucradas y demoras en el tránsito

choque multiple general paz Choque múltiple en la avenida General Paz

Un choque múltiple entre tres autos tuvo lugar este lunes por la mañana en Avenida General Paz a la altura de la Avenida Beiró, sentido hacia el Riachuelo, e involucró a nueve personas. Una mujer que resultó herida tuvo que ser trasladada al Hospital Zubizarreta con diagnóstico de politraumatismos. El siniestro generó importantes demoras de tránsito en la zona.

El accidente ocurrió pasadas las 6 de la mañana. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los demás ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones de gravedad y no requirieron de traslado.

El impacto generó importantes demoras debido a que dos carriles de la avenida General Paz tuvieron que ser reducidos mientras trabajaban los equipos de emergencia. En el operativo también intervino personal de la Policía de la Ciudad, perteneciente a la Comuna 10B.