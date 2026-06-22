Barracas: manejaba alcoholizado, chocó contra un camión y volcó
Ocurrió en Zepita al 3100. El conductor, de 36 años, tuvo que ser auxiliado por los bomberos y trasladado a un hospital.
Un conductor de 36 años que manejaba bajo los efectos del alcohol protagonizó un violento accidente en el barrio porteño de Barracas donde, tras chocar contra un camión, terminó volcado y tuvo que ser auxiliado por los bomberos.
El episodio ocurrió en la madrugada de este lunes sobre la calle Zepita al 3100, donde el auto Ford Focus que conducía el hombre volcó luego de impactar contra un camión. El hecho requirió el despliegue de Bomberos de la Ciudad de la Estación II de Parque Patricios y personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad.
El conductor del vehículo, un ciudadano paraguayo de 36 años, quedó atrapado tras el choque y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Posteriormente fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Penna con diversos traumatismos.
Según indicaron fuentes oficiales, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia por orden de la Fiscalía General a cargo del doctor Nicolás Barragán. El resultado fue positivo y arrojó que manejaba con 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior al límite permitido.
Tras confirmarse el resultado, la fiscalía dispuso la confección de un acta contravencional por conducir con una cantidad de alcohol superior a la autorizada y ordenó la inmovilización del vehículo.
Choque múltiple en General Paz: nueve personas involucradas y demoras en el tránsito
Un choque múltiple entre tres autos tuvo lugar este lunes por la mañana en Avenida General Paz a la altura de la Avenida Beiró, sentido hacia el Riachuelo, e involucró a nueve personas. Una mujer que resultó herida tuvo que ser trasladada al Hospital Zubizarreta con diagnóstico de politraumatismos. El siniestro generó importantes demoras de tránsito en la zona.
El accidente ocurrió pasadas las 6 de la mañana. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los demás ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones de gravedad y no requirieron de traslado.
El impacto generó importantes demoras debido a que dos carriles de la avenida General Paz tuvieron que ser reducidos mientras trabajaban los equipos de emergencia. En el operativo también intervino personal de la Policía de la Ciudad, perteneciente a la Comuna 10B.
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