Choque múltiple en General Paz: nueve personas involucradas y demoras en el tránsito

Conductor alcoholizado chocó y volcó en Barracas

En otro hecho registrado durante la madrugada, un automovilista que manejaba bajo los efectos del alcohol protagonizó un violento accidente en el barrio porteño de Barracas.

El episodio ocurrió en la calle Zepita al 3100, donde un Ford Focus terminó volcado después de chocar contra un camión. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad de la Estación II de Parque Patricios para asistir a los involucrados.

El conductor del vehículo, un ciudadano paraguayo de 36 años, quedó atrapado tras el impacto y debió ser rescatado por los bomberos. Posteriormente fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Penna con diversos traumatismos.

Por orden de la Fiscalía General a cargo del doctor Nicolás Barragán, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior al límite permitido.

Tras confirmarse el resultado, la fiscalía dispuso la confección de un acta contravencional por conducir con una cantidad de alcohol superior a la autorizada y ordenó la inmovilización del vehículo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que se produjo el choque.