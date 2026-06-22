Choque múltiple en General Paz: nueve personas involucradas y demoras en el tránsito
El accidente ocurrió a la altura de la avenida Francisco Beiró. Una mujer tuvo que ser trasladada al Hospital Zubizarreta.
Un choque múltiple entre tres autos tuvo lugar este lunes por la mañana en Avenida General Paz a la altura de la Avenida Beiró, sentido hacia el Riachuelo, e involucró a nueve personas. Una mujer que resultó herida tuvo que ser trasladada al Hospital Zubizarreta con diagnóstico de politraumatismos. El siniestro generó importantes demoras de tránsito en la zona.
El accidente ocurrió pasadas las 6 de la mañana. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los demás ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones de gravedad y no requirieron de traslado.
El impacto generó importantes demoras debido a que dos carriles de la avenida General Paz tuvieron que ser reducidos mientras trabajaban los equipos de emergencia. En el operativo también intervino personal de la Policía de la Ciudad, perteneciente a la Comuna 10B.
De acuerdo con información difundida por TN, uno de los vehículos involucrados transportaba a siete jóvenes. Como consecuencia de la colisión, el auto perdió una de sus ruedas, que salió despedida e impactó contra otro vehículo.
Conductor alcoholizado chocó y volcó en Barracas
En otro hecho registrado durante la madrugada, un automovilista que manejaba bajo los efectos del alcohol protagonizó un violento accidente en el barrio porteño de Barracas.
El episodio ocurrió en la calle Zepita al 3100, donde un Ford Focus terminó volcado después de chocar contra un camión. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad de la Estación II de Parque Patricios para asistir a los involucrados.
El conductor del vehículo, un ciudadano paraguayo de 36 años, quedó atrapado tras el impacto y debió ser rescatado por los bomberos. Posteriormente fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Penna con diversos traumatismos.
Por orden de la Fiscalía General a cargo del doctor Nicolás Barragán, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior al límite permitido.
Tras confirmarse el resultado, la fiscalía dispuso la confección de un acta contravencional por conducir con una cantidad de alcohol superior a la autorizada y ordenó la inmovilización del vehículo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que se produjo el choque.
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