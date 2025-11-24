Barracas: taxista perdió el control al salir de una estación de servicio y se incrustó en un paredón
El conductor quedó herido dentro del vehículo y se investiga si se trató de un descuido, un problema mecánico o un episodio de somnolencia.
Una mañana que parecía rutinaria en Barracas terminó convirtiéndose en un episodio impactante cuando un taxi quedó completamente destruido tras chocar de lleno contra un paredón a pocos metros de una estación de servicio. Según las primeras informaciones, el conductor había cargado combustible instantes antes y, por motivos que aún se investigan, salió del establecimiento a gran velocidad, subió a la vereda y se estrelló con violencia contra la estructura de cemento.
El accidente ocurrió sobre la avenida Vélez Sarsfield al 400, en el límite entre Barracas y Parque Patricios, una zona transitada incluso en horarios matutinos. Testigos relataron que el taxi avanzó de forma descontrolada apenas dejó la estación, sin esquivar el cordón ni reducir la marcha. El impacto dejó destruida la parte frontal del vehículo, reventó los cuatro neumáticos y provocó un rebote que lo dejó incrustado contra el paredón, en una escena que llamó la atención de todos los presentes.
Periodistas presentes en el lugar detallaron que el taxista permaneció dentro del auto con visibles heridas, aunque se negó tanto a dialogar como a recibir asistencia médica inmediata por parte del SAME. Los efectivos policiales resguardaron el área a la espera de la autorización fiscal para realizar el control de alcoholemia.
Mientras tanto, el conductor hablaba por teléfono y aseguraba no haber estado dormido, dejando abierta la posibilidad de una falla mecánica, aunque la secuencia exacta continúa bajo análisis. Lo que más sorprendió a quienes estaban allí fue la suerte de que no hubiera peatones ni vehículos sobre la vereda o la calle en ese momento.
La zona suele tener movimiento constante, y tanto vecinos como los cronistas remarcaron que se evitó una tragedia de milagro. También llamaron la atención los daños del vehículo, utilizado como herramienta laboral, lo que implica que su reparación demandará tiempo y dejará al chofer sin ingresos hasta resolver la situación con el propietario del taxi.
La grúa aguardaba en el lugar mientras se definían los procedimientos policiales y peritajes necesarios. La escena, transmitida en vivo por C5N, generó amplia repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la actitud del conductor y pidieron más controles en estaciones de servicio y corredores urbanos. A la espera de los resultados del test de alcoholemia y de una evaluación más precisa de su estado, el caso sigue bajo investigación para determinar qué provocó un choque tan insólito como peligroso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario