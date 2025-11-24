Barracas: taxista perdió el control al salir de una estación de servicio y se incrustó en un paredón

El accidente ocurrió sobre la avenida Vélez Sarsfield al 400, en el límite entre Barracas y Parque Patricios, una zona transitada incluso en horarios matutinos. Testigos relataron que el taxi avanzó de forma descontrolada apenas dejó la estación, sin esquivar el cordón ni reducir la marcha. El impacto dejó destruida la parte frontal del vehículo, reventó los cuatro neumáticos y provocó un rebote que lo dejó incrustado contra el paredón, en una escena que llamó la atención de todos los presentes.