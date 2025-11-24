La Justicia desestimó detener a Julieta Makintach pero le impuso una estricta restricción

burlando makintach

A pesar de ese cuadro, el juez remarcó que la solicitud de detención era improcedente por cuestiones formales. También rechazó los pedidos de la defensa de Makintach, que pretendía anular el proceso y recusar a los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo. Para Rossignoli, no hay elementos que indiquen que los representantes del Ministerio Público hayan perdido objetividad o vulnerado las reglas del procedimiento.