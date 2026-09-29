Barracas: un árbol se cayó sobre un auto estacionado
El episodio ocurrió durante la madrugada en la esquina de Rocha y Hornos. El vehículo sufrió daños en el techo y en uno de los guardabarros.
Un árbol de gran tamaño se desplomó sobre un auto que estaba estacionado en la esquina de Rocha y Hornos, en el barrio porteño de Barracas. El impacto provocó daños en la parte superior de la carrocería y en uno de los guardabarros del vehículo.
Tras la caída, cuadrillas trabajaron en el lugar para retirar las ramas y los restos del árbol que habían quedado sobre la calle.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando el árbol se desplomó sobre el techo de un vehículo Fiat color azul que estaba estacionado sobre la mano izquierda.
Como consecuencia del fuerte golpe por la caída del árbol, el vehículo sufrió algunos daños en la parte superior de la carrocería y en uno de sus guardabarros, aunque afortunadamente no padeció la rotura de cristales ni de los focos de luz.
Por qué se cayó el árbol en Barracas
Según informaron en C5N, una de las posibles causas de la caída estaría relacionada con la presencia de hongos xilófagos en la parte inferior e interior del tronco. Este tipo de organismos puede afectar la madera y comprometer la estructura de los ejemplares.
El árbol involucrado es un fresno, una de las especies más habituales del arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con información sobre el arbolado porteño, el fresno representa aproximadamente el 36% de los ejemplares que se encuentran en las veredas de la Ciudad.
Cómo es el fresno que predomina en las veredas porteñas
El fresno (Fraxinus spp., principalmente el Fraxinus pennsylvanica o fresno rojo/americano) es el árbol más abundante y representativo de las veredas de la Ciudad de Buenos Aires.
Este tipo de árbol puede alcanzar entre 15 y 20 metros de altura. Se caracteriza por tener un tronco recto y cilíndrico y, cuando crece de manera natural, presenta una estructura de forma piramidal. Sin embargo, en las calles porteñas es frecuente encontrar ejemplares con una copa más globosa debido a la forma en que son conducidos durante su etapa de vivero.
Se trata de una especie que puede desarrollarse en distintas condiciones climáticas y de suelo y que presenta una importante resistencia al frío y a las heladas.
Su corteza es de color pardo grisáceo y presenta una superficie fracturada. El follaje es caduco y está compuesto por hojas de color verde medio brillante que adquieren una tonalidad amarilla intensa durante el otoño.
El fresno también produce flores poco llamativas, que aparecen antes o al mismo tiempo que las hojas. Sus frutos son sámaras de forma alargada, de entre 3 y 5 centímetros de largo, que adquieren un color pajizo al madurar.
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