Barracas: un árbol se cayó sobre un auto estacionado

El árbol involucrado es un fresno, una de las especies más habituales del arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con información sobre el arbolado porteño, el fresno representa aproximadamente el 36% de los ejemplares que se encuentran en las veredas de la Ciudad.

Cómo es el fresno que predomina en las veredas porteñas

El fresno (Fraxinus spp., principalmente el Fraxinus pennsylvanica o fresno rojo/americano) es el árbol más abundante y representativo de las veredas de la Ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de árbol puede alcanzar entre 15 y 20 metros de altura. Se caracteriza por tener un tronco recto y cilíndrico y, cuando crece de manera natural, presenta una estructura de forma piramidal. Sin embargo, en las calles porteñas es frecuente encontrar ejemplares con una copa más globosa debido a la forma en que son conducidos durante su etapa de vivero.

Se trata de una especie que puede desarrollarse en distintas condiciones climáticas y de suelo y que presenta una importante resistencia al frío y a las heladas.

Su corteza es de color pardo grisáceo y presenta una superficie fracturada. El follaje es caduco y está compuesto por hojas de color verde medio brillante que adquieren una tonalidad amarilla intensa durante el otoño.

El fresno también produce flores poco llamativas, que aparecen antes o al mismo tiempo que las hojas. Sus frutos son sámaras de forma alargada, de entre 3 y 5 centímetros de largo, que adquieren un color pajizo al madurar.