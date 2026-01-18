Un joven de 27 años, en estado crítico tras volcar con un cuatriciclo en Villa Gesell
El turista permanece internado con pronóstico reservado tras accidentarse en los médanos. Será traslado en helicóptero a un centro de mayor complejidad debido a la gravedad de sus lesiones craneales.
Mientras Bastian Jerez sigue internado en Mar del Plata tras el accidente con un UTV en Pinamar, siguen registrándose siniestros en médanos de la Costa Atlántica, y este domingo la temporada de verano volvió a verse empañada por la situación de un joven de 27 años que se encuentra en estado crítico tras volcar con un cuatriciclo en Villa Gesell.
El sistema de emergencias de la provincia de Buenos Aires se encuentra en alerta máxima tras este grave accidente. Según las primeras informaciones, el hombre perdió el control de su cuatriciclo mientras transitaba por las dunas cercanas al camping Pucará, sufriendo heridas de consideración que obligaron a su inmediata internación en el hospital de Pinamar.
El parte médico oficial indica que el paciente de 27 años presenta un traumatismo encéfalo craneano grave y fracturas múltiples.
"Al paciente se le realiza una intervención para estabilizarlo y poder concretar el traslado en el helicóptero sanitario que ya se dirige hacia la zona", informaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense. La víctima, identificada como un vecino de Guernica, requiere una atención especializada que será brindada en un nosocomio de La Plata.
De esta manera, ante la complejidad del cuadro, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), coordinó un traslado de alta complejidad.
Este episodio vuelve a poner el foco sobre los riesgos de la circulación en vehículos todoterreno en la zona costera. Se trata del segundo traslado aéreo de estas características en menos de una semana, luego de que un menor de edad debiera ser derivado por un incidente similar con un UTV.
Las autoridades locales reiteraron el pedido de precaución y el uso de elementos de seguridad, mientras los peritos intentan determinar las causas exactas que provocaron que el vehículo volcara en una zona de alta concurrencia turística.
