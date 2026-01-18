Un joven de 27 años, en estado crítico tras volcar con un cuatriciclo en Villa Gesell

Este episodio vuelve a poner el foco sobre los riesgos de la circulación en vehículos todoterreno en la zona costera. Se trata del segundo traslado aéreo de estas características en menos de una semana, luego de que un menor de edad debiera ser derivado por un incidente similar con un UTV.

Las autoridades locales reiteraron el pedido de precaución y el uso de elementos de seguridad, mientras los peritos intentan determinar las causas exactas que provocaron que el vehículo volcara en una zona de alta concurrencia turística.