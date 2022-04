El intendente de Pehuajó se enojó con los vecinos por tirar basura: "No pueden ser tan brutos"

Pero en el video, que grabó desde dicho depósito municipal que está destinado solo a llevar las ramas de la poda, fue por más y señaló: “Prohibido tirar basura, muchachos. ¿Cuántas veces quieren que se los diga? Miren lo que es acá afuera, no pueden ser tan brutos, tan ordinarios. Por qué no la ponen en una bolsa y la pasamos a buscar por su vereda, por qué no la llevan al basural. ¿Por qué, eh?".

"No me lo hacen a mi esto, se lo hacen a la gente de Pehuajó. ¡Basta, eh! Me tienen recontra re podrido, ya lo vamos a encontrar y los vamos a sancionar porque no hay otra manera con ustedes", continuó.

El video completo de Zurro enojado con los vecinos

intendente pehuajó basura