Batalla campal entre vendedores ambulantes y churreros aterró a los turistas en Mar Azul
En una temporada marcada por la caída en las ventas, el violento episodio ocurrió frente a familias con niños y se viralizó rápidamente en las redes sociales.
La tranquilidad característica de las playas de la localidad bonaerense de Mar Azul se vio interrumpida por un episodio de violencia inusitada protagonizado por churreros y vendedores ambulantes.
En las últimas horas, se viralizó un video que registra una feroz pelea entre distintos grupos de vendedores ambulantes, quienes se trenzaron en una batalla campal a plena luz del día y ante la mirada atónita de los veraneantes que buscaban disfrutar de una jornada de descanso.
El conflicto, que escaló en cuestión de segundos, involucró a un grupo de churreros y otros vendedores que comenzaron a intercambiar golpes de puño, patadas e incluso utilizaron sus canastas de mercadería como proyectiles. El enfrentamiento se produjo en una zona concurrida de la orilla, justo delante de familias con niños pequeños que debieron alejarse rápidamente para evitar ser alcanzados por los incidentes.
Testigos del hecho expresaron su indignación por la desprotección vivida durante el altercado, señalando que la seguridad brillaba por su ausencia al momento de la riña. La ausencia de personal policial o de fiscalización municipal en ese sector de la playa fue uno de los puntos más cuestionados por quienes presenciaron la escena.
Detrás de este estallido de violencia subyace una problemática económica creciente. Fuentes locales indican que la actual temporada estival viene registrando niveles de ventas muy por debajo de lo esperado, lo que ha exacerbado la rivalidad entre los trabajadores informales.
Si bien no se confirmó el motivo de la pelea, se estima que puede estar relacionado con la disputa por los sectores más activos y con mayor concentración de turistas.
