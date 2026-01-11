Batalla campal entre vendedores ambulantes y churreros aterró a los turistas en Mar Azul

El conflicto, que escaló en cuestión de segundos, involucró a un grupo de churreros y otros vendedores que comenzaron a intercambiar golpes de puño, patadas e incluso utilizaron sus canastas de mercadería como proyectiles. El enfrentamiento se produjo en una zona concurrida de la orilla, justo delante de familias con niños pequeños que debieron alejarse rápidamente para evitar ser alcanzados por los incidentes.