Feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo del 2026
El calendario oficial ya marca cuándo llega el próximo feriado y en qué fechas se festeja el Carnaval, clave para planear escapadas y descansar sin culpa.
Con los Feriados de Carnaval, el calendario laboral argentino suma cada año una de sus primeras pausas fuertes y en 2026 volverá a convertirse en una chance ideal para frenar la rutina, viajar o sumarse a los festejos populares.
Lejos de ser solo una fecha más, el Carnaval se afianzó como un motor turístico y cultural que mueve multitudes a lo largo del país. Desfiles masivos, corsos de barrio y celebraciones regionales conviven en una agenda variada, pensada para todos los estilos y bolsillos, con propuestas que van desde planes low cost hasta escapadas más completas.
El siguiente fin de semana largo del 2026
En 2026, los feriados nacionales de Carnaval caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que permitirá armar un fin de semana largo de cuatro días al sumar el sábado 14 y el domingo 15, uno de los primeros descansos extendidos del año.
La fecha del Carnaval no es fija y se define en función del calendario religioso, ya que siempre se celebra antes del Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma cristiana. Por eso, su ubicación se modifica todos los años.
Este período suele ser un motor para las escapadas cortas y los viajes dentro del país, aunque también provoca un fuerte movimiento en rutas, micros y vuelos, además de una mayor demanda de alojamiento en los destinos más elegidos. Ideal para cortar la racha laboral y recargar energías sin irse tan lejos.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario