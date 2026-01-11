Incendios en Chubut: sorpresa y alivio por la llegada de las lluvias pero siguen los trabajos

A pesar del optimismo generalizado, los especialistas en manejo del fuego mantienen la cautela y advierten que la emergencia no ha terminado. Se estima que, para considerar los focos como contenidos o sofocados, sería necesaria una caída de agua sostenida de entre 20 y 30 milímetros.

Si bien la lluvia ayuda a reducir la temperatura de la superficie, los equipos de emergencia explicaron que las tareas de control deben continuar con intensidad para evitar que los focos subterráneos se reactiven una vez que el clima vuelva a secarse.

Más allá de los datos técnicos, la llegada del agua representa un descanso psicológico y físico fundamental para los cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios que han combatido el siniestro bajo temperaturas extremas y sin pausa.