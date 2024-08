Día Mundial de las Papas Fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Las papas fritas llegaron a los Estados Unidos en 1801 gracias al presidente Thomas Jefferson, quien sorprendió a sus invitados en una cena en la Casa Blanca con este novedoso platillo. En 1856, el término "papas fritas" (French Fried Potatoes) fue mencionado por primera vez en Inglaterra en el libro Cookery for Maids of All Work de Eliza Warren.

papas fritas 1.jpg

A partir de entonces, la popularidad de las papas fritas creció exponencialmente, y en 1920 se inventó la primera máquina cortadora de papas, facilitando su preparación en grandes cantidades.

El consumo de papa en Argentina

En Argentina, la papa es la hortaliza más consumida y también tiene un rol destacado en el mercado de snacks. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el país produce más de 2,4 millones de toneladas de papa al año, consolidándose como un líder en la producción y venta de papas fritas en la región.

Este día, celebrado mundialmente, es una oportunidad para reconocer la importancia de las papas fritas en la cultura gastronómica y disfrutar de este delicioso alimento que ha conquistado paladares en cada una de sus formas en todos los rincones del planeta.