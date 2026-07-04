Encontraron a la chica de 15 años que había desaparecido en Belgrano
La adolescente salió de la casa de una amiga en horas de la tarde del viernes y debía regresar a su domicilio pero nunca llegó. Finalmente fue hallada este sábado al mediodía. Los detalles.
La joven de 15 años, hija de un capitán retirado del Ejército Argentino, que había desaparecido el viernes por la tarde en el barrio porteño de Belgrano, fue finalmente hallada este sábado al mediodía en buen estado de salud, según confirmaron fuentes policiales.
La adolescente, que cursa el tercer año del Colegio Island de Belgrano, había sido vista por última vez alrededor de las 19 horas del 3 de julio cuando se retiraba sola de la casa de una amiga, momentos antes del inicio del partido de la Selección argentina. Imágenes de cámaras de seguridad la captaron en la intersección de las calles Cuba y Sucre, en el corazón de Belgrano.
Según el desgarrador relato de sus padres, lograron comunicarse con Josefina a las 19:50, sin saber que ya no se encontraba en casa de su amiga. "Después de ese intercambio dejó de responder mensajes y llamados", detallaron. Su última conexión a WhatsApp se registró a las 20:06 del viernes, momento desde el cual no se tuvieron más noticias de ella hasta su aparición.
Ante la angustiante espera, la familia radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad, y la causa fue caratulada como "averiguación de paradero", quedando a cargo de la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia. Durante la investigación, varias compañeras de la adolescente fueron citadas a declarar para intentar reconstruir sus pasos desde que abandonó la casa de su amiga.
Afortunadamente, el operativo de búsqueda culminó con el hallazgo de la joven, que ya se encuentra reunida con su familia. Las autoridades no informaron por el momento las circunstancias exactas de su paradero durante las horas que permaneció incomunicada.
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