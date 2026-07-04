Encontraron a la chica de 15 años que había desaparecido en Belgrano

Según el desgarrador relato de sus padres, lograron comunicarse con Josefina a las 19:50, sin saber que ya no se encontraba en casa de su amiga. "Después de ese intercambio dejó de responder mensajes y llamados", detallaron. Su última conexión a WhatsApp se registró a las 20:06 del viernes, momento desde el cual no se tuvieron más noticias de ella hasta su aparición.