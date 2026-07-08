Incendio en un edificio a metros del Obelisco: 15 personas tuvieron que ser asistidas
Del total de pacientes, trece debieron ser trasladados a distintos hospitales porteños. Amplio operativo de Bomberos y SAME.
Un importante incendio se registró este martes al mediodía en un edificio ubicado a metros del Obelisco. Por el siniestro, 15 personas resultaron afectadas, de las cuales 13 tuvieron que ser asistidas y trasladadas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a distintos hospitales porteños.
El hecho ocurrió pasadas las 12.30 en el edificio Mercado del Plata, ubicado sobre la avenida Carlos Pellegrini al 200, entre teniente General Juan Domingo Perón y Bartolomé Mitre, a aproximadamente una cuadra del Obelisco, una de las zonas con mayor circulación de personas y vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la información difundida por el SAME, al menos 15 personas tuvieron que ser asistidas a causa del incendio. Según se detalló, todos los pacientes fueron hombres mayores de edad.
Incendio en un edificio a metros del Obelisco
Como consecuencia del siniestro, 13 personas fueron derivadas a distintos centros de salud para una evaluación y atención médica. Cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital Rivadavia, tres al Hospital Argerich, tres al Hospital Fernández, dos al Hospital Ramos Mejía y uno al Hospital Penna. En tanto, otras dos personas fueron asistidas por el personal médico en el lugar y no requirieron derivación.
Para responder a la emergencia, el SAME desplegó un importante operativo con 21 móviles de asistencia que trabajaron de manera coordinada junto a personal de Bomberos de la Ciudad y de la Policía porteña para asistir a los damnificados y garantizar la seguridad del lugar.
El incendio provocó un importante movimiento de ambulancias y personal de emergencias en pleno centro porteño, lo que generó complicaciones en la circulación mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y control de la situación.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre la gravedad del estado de salud de los pacientes, así como tampoco se indicó cuáles fueron las causas que dieron origen al incendio dentro del edificio.
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