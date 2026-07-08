Incendio en un edificio a metros del Obelisco: 15 personas tuvieron que ser asistidas

El incendio provocó un importante movimiento de ambulancias y personal de emergencias en pleno centro porteño, lo que generó complicaciones en la circulación mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y control de la situación.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre la gravedad del estado de salud de los pacientes, así como tampoco se indicó cuáles fueron las causas que dieron origen al incendio dentro del edificio.