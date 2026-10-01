Berazategui: encontraron muerta a una nena de 11 años en su casa de y detuvieron a toda su familia

La fiscalía de la UFI N°3, mientras tanto, ordenó que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui se hiciera cargo de la causa y ordenó allanamientos de urgencia en domicilios vinculados al entorno más cercano de la víctima.

Las autoridades, además, dieron a conocer las identidades de los detenidos. Ellos son Rocío Pereira, su madre; Mónica Villalba, la abuela y dos tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez. No obstante, no se descartarían futuras detenciones y modificaciones en el expediente.