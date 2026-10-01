Berazategui: encontraron muerta a una nena de 11 años en su casa de y detuvieron a toda su familia
El informe preliminar de la autopsia determinó que la menor presentaba golpes en la espalda, hemorragia interna y lesiones compatibles con abuso sexual previo.
Nerea Geraldine Pereira, de 11 años, fue hallada ahorcada en el baño de su casa. Por el caso, fueron detenidos la madre, la abuela y dos tíos de la víctima. A la vivienda, situada en la calle 19 al 1500, entre 115 y 116, en Berazategui, llegó la Policía tras un llamado al 911.
Cerca de las 2 de la mañana, el Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar tras un llamado a la línea de emergencias. Una vez en el lugar, las autoridades encontraron el cuerpo de la nena en posición fetal mientras yacía en el piso y, según reportaron, su abuela Mónica Villalba la encontró en el baño.
El caso, que en un principio apuntaba a un suicidio, dio un giro tras los resultados preliminares de la autopsia, que revelaron lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo.
Ahora, la Justicia investiga un posible abandono de persona seguido de muerte y hay cuatro personas detenidas: la madre, la abuela y dos tíos de la víctima.
A partir de esos resultados, la Fiscalía dispuso que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui asumiera la pesquisa. Bajo este contexto, los investigadores realizan diligencias para solicitar allanamientos urgentes en domicilios vinculados con el entorno de la menor.
La fiscalía de la UFI N°3, mientras tanto, ordenó que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui se hiciera cargo de la causa y ordenó allanamientos de urgencia en domicilios vinculados al entorno más cercano de la víctima.
Las autoridades, además, dieron a conocer las identidades de los detenidos. Ellos son Rocío Pereira, su madre; Mónica Villalba, la abuela y dos tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez. No obstante, no se descartarían futuras detenciones y modificaciones en el expediente.
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