El video del principal sospechoso del femicidio de Aixa en Tigre antes de escapar
Alejandro Daniel Sofía grabó un mensaje para sus familiares y amigos antes de darse a la fuga. Familiares de la víctima remarcan que el crimen fue planificado.
En el marco de la investigación por el femicidio de Aixa Dana Mili en Tigre, en las últimas horas se conoció el video que grabó Alejandro Daniel Sofía, el principal sospechoso, poco antes de escapar. El mensaje tiene un tono de despedida y está dirigido especialmente a sus familiares y amigos.
La grabación fue compartida por Sofía en sus estados de WhatsApp poco después del femicidio de su exnovia: “Ustedes saben cómo soy... No sé cómo explicarme. Esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a toda la banda. A mis amigos, amigas, a todos los que tengo, a todos los quiero”, expresó Alejandro Daniel Sofía al comenzar el video.
Después mencionó a distintos integrantes de su familia y continuó con el mensaje: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mi primo. Tengo una banda de amistades. Los quiero mucho, cuídense, los voy a estar viendo desde arriba seguro. Los quiero gente”.
El video del sospechoso del femicidio de Aixa en Tigre
Tras la publicación, el sospechoso escapó y desde entonces es buscado por la Justicia. Familiares de la víctima expresaron su indignación respecto a la grabación y pusieron en duda las palabras del presunto femicida.
“Siento impotencia, fue todo planeado. El video es una mentira, lo hizo para desviar la investigación, todos sabemos que se escapó, que alguien lo está ayudando”, sostuvo Verónica, madrastra de Aixa.
Y entre lágrimas agregó: “Trajo una soga, dejó la mochila, en la mesa dejó una foto de ellos juntos. Fue todo planificado”.
La madrastra expresó su enojo por la situación procesal del sospechoso. Según explicó, el joven había estado detenido durante seis meses, pero recuperó la libertad en julio, pese a contar con varios antecedentes vinculados a robos y episodios de violencia de género.
La denuncia previa y el botón antipánico
Según el relato de Verónica, pese a que Aixa había decidido separarse, el principal sospechoso continuó persiguiéndola en reiteradas oportunidades. Uno de los hechos más dramáticos ocurrió en diciembre pasado, cuando la interceptó en la esquina de su casa e intentó ahorcarla. En aquella oportunidad, una vecina intervino y logró auxiliar a la joven.
Después de ese episodio, Aixa realizó una denuncia y la Justicia le dio un botón antipánico, una herramienta que, según explicó su madrastra, le había permitido sentirse más segura.
Sin embargo, Verónica aseguró que las intimidaciones reaparecieron después de la liberación de Sofía. Incluso relató que el hombre habría seguido a Aixa días antes del femicidio.
“Sabía que ella iba a estar sola. No sé si hablaba con ella, pero ayer nos enteramos de que el domingo, cuando Aixa fue a la casa de su mamá, él la había perseguido, pero no le dijeron nada al papá para que no se asustara”, contó la mujer.
Además, sostuvo que allegados al sospechoso “colaboran” porque “lo están escondiendo” y hasta quisieron hacer pasar el hecho como un suicidio.
Con Sofía prófugo, la investigación busca reconstruir sus movimientos antes y después del femicidio y determinar si otras personas colaboraron con su escape. El caso quedó en manos de la fiscalía de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de Mariela Miozzo.
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