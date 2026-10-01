El video del principal sospechoso del femicidio de Aixa en Tigre antes de escapar

Y entre lágrimas agregó: “Trajo una soga, dejó la mochila, en la mesa dejó una foto de ellos juntos. Fue todo planificado”.

La madrastra expresó su enojo por la situación procesal del sospechoso. Según explicó, el joven había estado detenido durante seis meses, pero recuperó la libertad en julio, pese a contar con varios antecedentes vinculados a robos y episodios de violencia de género.

La denuncia previa y el botón antipánico

Buscan a Alejandro Daniel Sofía por el femicidio en Tigre

Según el relato de Verónica, pese a que Aixa había decidido separarse, el principal sospechoso continuó persiguiéndola en reiteradas oportunidades. Uno de los hechos más dramáticos ocurrió en diciembre pasado, cuando la interceptó en la esquina de su casa e intentó ahorcarla. En aquella oportunidad, una vecina intervino y logró auxiliar a la joven.

Después de ese episodio, Aixa realizó una denuncia y la Justicia le dio un botón antipánico, una herramienta que, según explicó su madrastra, le había permitido sentirse más segura.

Sin embargo, Verónica aseguró que las intimidaciones reaparecieron después de la liberación de Sofía. Incluso relató que el hombre habría seguido a Aixa días antes del femicidio.

“Sabía que ella iba a estar sola. No sé si hablaba con ella, pero ayer nos enteramos de que el domingo, cuando Aixa fue a la casa de su mamá, él la había perseguido, pero no le dijeron nada al papá para que no se asustara”, contó la mujer.

Además, sostuvo que allegados al sospechoso “colaboran” porque “lo están escondiendo” y hasta quisieron hacer pasar el hecho como un suicidio.

Con Sofía prófugo, la investigación busca reconstruir sus movimientos antes y después del femicidio y determinar si otras personas colaboraron con su escape. El caso quedó en manos de la fiscalía de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de Mariela Miozzo.