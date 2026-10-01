Incendio en Constitución: cerraron la estación y los bomberos combaten el fuego
El fuego comenzó debajo de una escalera mecánica que da a la Avenida Brasil. Un hombre fue hospitalizado por inhalación de humo.
Un incendio que comenzó debajo de una escalera mecánica de la estación Constitución desató el caos y la preocupación en la estación por la que circulan miles de personas que llegan a la Ciudad.
El fuego comenzó minutos antes de las 9. De inmediato, los bomberos cortaron la avenida Brasil para la llegada de las dotaciones y el personal de Trenes Argentinos desalojó el lugar mientras se trabaja para controlar la situación.
“Pasó un loco corriendo y gritando ‘se incendia todo’ y a los segundos se cortó la luz, pusimos el candado y nos fuimos para el kiosco. No entró humo, pero sentimos el olor”, relató una de las comerciantes de la estación.
En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Policía Federal, con apoyo de efectivos porteños, y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Un hombre debió ser asistido por inhalación de humo y fue trasladado al Hospital Penna.
El fuego fue controlado y la situación se encuentra normalizada. Tanto el servicio de trenes como las líneas de colectivos funcionan con normalidad.
Más allá de la densa columna de humo que generó preocupación en el lugar y el numeroso operativo de bomberos y el SAME sobre la avenida Brasil, las miles de personas que transitan a esa hora por la estación siguieron con el recorrido habitual. De hecho, los bares ubicados dentro de la estación que tienen acceso desde la avenida Brasil y también desde el interior de la estación siguieron abiertos y con gente consumiendo en sus mesas.
Trenes Argentinos informó a través de un comunicado que "a las 8:50 se produjo un principio de incendio en el subsuelo de la estación Plaza Constitución. Como consecuencia, uno de los ingresos de la calle Brasil se encuentra clausurado".
"Personal especializado de bomberos extinguió el fuego y trabaja en la zona afectada. Las causas son materia de investigación. El servicio de trenes no sufre afectaciones y se desarrolla según sus cronogramas habituales", cerró el texto de la empresa.
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