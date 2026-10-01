Incendio en Constitución: cerraron la estación y los bomberos combaten el fuego

El fuego fue controlado y la situación se encuentra normalizada. Tanto el servicio de trenes como las líneas de colectivos funcionan con normalidad.

Más allá de la densa columna de humo que generó preocupación en el lugar y el numeroso operativo de bomberos y el SAME sobre la avenida Brasil, las miles de personas que transitan a esa hora por la estación siguieron con el recorrido habitual. De hecho, los bares ubicados dentro de la estación que tienen acceso desde la avenida Brasil y también desde el interior de la estación siguieron abiertos y con gente consumiendo en sus mesas.

Trenes Argentinos informó a través de un comunicado que "a las 8:50 se produjo un principio de incendio en el subsuelo de la estación Plaza Constitución. Como consecuencia, uno de los ingresos de la calle Brasil se encuentra clausurado".

Personal especializado de bomberos extinguió el fuego y trabaja en la zona afectada. Las causas son materia de investigación.El servicio de trenes no sufre afectaciones y se desarrolla según sus cronogramas habituales. — Trenes Argentinos (@TrenesArg) October 1, 2026

"Personal especializado de bomberos extinguió el fuego y trabaja en la zona afectada. Las causas son materia de investigación. El servicio de trenes no sufre afectaciones y se desarrolla según sus cronogramas habituales", cerró el texto de la empresa.