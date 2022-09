Pachu Peña habló del día que visitó uno de los centros de rehabilitación que promocionaba el Teto Medina

Embed

Su ex compañero de Videomatch, Pachu Peña, habló sobre una visita que hizo a la comunidad luego de que Medina lo invitara: "Me llamó para que fuera a contar algunos chistes, me dio 5 lucas para la nafta y no me aceptó que se la devuelva. Yo no vi nada raro. Los chicos lo adoraban".

"Me extraña mucho porque yo no vi nada raro y los medios también lo estaban matando que no estaba habilitado", concluyó Pachu sorprendido en declaraciones a Cadena 3.

Según trascendidos, Medina dijo que “estoy preso y no tengo idea por qué”. Su abogado aseguró que “no hay ninguna prueba contra él” y que solicitó su excarcelación: “Dejé pedida hoy la excarcelación y tienen cinco días para resolverla. El miércoles vencería el plazo”, precisó el letrado Adrián Tenca.