Bernal: motochorros intentaron robarle la camioneta, aceleró para escapar y le dispararon
El hecho ocurrió el sábado sobre la calle Zeballos, cuando la víctima se encontraba estacionando su camioneta y fue sorprendido por los delincuentes. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Un violento robo ocurrió en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes, en donde un hombre fue baleado por motochorros cuando intentaba escapar en su camioneta.
El hecho ocurrió el sábado cerca de las 21.30 sobre la calle Zeballos, cuando la víctima se encontraba al volante de su camioneta, estacionada sobre la calle y con las luces encendidas. Según el relato de un testigo, los delincuentes llegaron en dos motos y sorprendieron al conductor con intenciones de robarle el vehículo.
Ante la amenaza, el hombre se resistió y realizó una maniobra marcha atrás, durante la cual chocó contra un poste. Sin embargo, consiguió acelerar y escapar del lugar, mientras los asaltantes le disparaban e insultaban.
A pesar de la violencia del ataque, la víctima no sufrió lesiones. Según se informó, realizó la denuncia esa misma noche y la Policía intervino rápidamente.
Dos motochorros balearon por la espalda a un jubilado de 72 años para robarle el auto en La Matanza
Un hombre de 72 años recibió un balazo en la espalda cuando intentó escapar de dos motochorros que lo sorprendieron mientras bajaba las bolsas en la puerta de su casa, en la localidad de Tapiales, partido de La Matanza.
El hecho ocurrió el sábado a las 20.30, en Riobamba al 200, entre Curapaligüe y Tuyutí. Pedro, comerciante jubilado, acababa de estacionar su auto y estaba acomodando la mercadería cuando dos delincuentes en moto frenaron detrás de él. Al notar la presencia de los asaltantes, cerró el baúl y corrió para evitar el robo.
Sin bajarse de la moto, el acompañante disparó a corta distancia y la bala ingresó en el omóplato derecho de la víctima, que cayó al asfalto. Los ladrones escaparon sin llevarse nada.
Vecinos de la zona asistieron rápidamente a Pedro y lo trasladaron de urgencia a la clínica Los Cedros, donde fue operado. Según informaron fuentes de la investigación, la bala quedó a un centímetro de la médula, pero no afectó órganos vitales. Los médicos evalúan realizar otra operación en las próximas horas.
“Sale a buscar algo al auto y ve que la moto pasa. Se queda quieto, espera, y, cuando la moto llega a la esquina, abre el baúl del auto. Ahí se da cuenta de que los tenía en la espalda. Del miedo, corre para el costado y le disparan”, contó Adriana, hija de la víctima a TN.
La mujer agregó que su padre “estuvo consciente todo el tiempo” y que no escuchó si los delincuentes le gritaron algo. “Él tiene 72 años, es jubilado. Si le dijeron algo, no se dio cuenta. Corrió como pudo”, explicó.
Ante la posibilidad de que se tratara de una venganza, Adriana descartó esa hipótesis: “Mi papá se jubiló en 2020. Era vendedor de telas. Con mi vieja no llegaban a cubrir la prepaga y se pusieron a vender tortas. ¿Qué vamos a decir, que fue la mafia de las telas o la de las tortas? ¿Qué enemigo puede tener mi papá?”, ironizó.
El caso quedó a cargo del fiscal Luciano Borda, titular de la Fiscalía N° 1 de La Matanza, quien se presentó en el lugar junto a la Policía Científica para realizar las pericias.
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