Bernal: motochorros intentaron robarle la camioneta, aceleró para escapar y le dispararon

El hecho ocurrió el sábado a las 20.30, en Riobamba al 200, entre Curapaligüe y Tuyutí. Pedro, comerciante jubilado, acababa de estacionar su auto y estaba acomodando la mercadería cuando dos delincuentes en moto frenaron detrás de él. Al notar la presencia de los asaltantes, cerró el baúl y corrió para evitar el robo.

Sin bajarse de la moto, el acompañante disparó a corta distancia y la bala ingresó en el omóplato derecho de la víctima, que cayó al asfalto. Los ladrones escaparon sin llevarse nada.

Vecinos de la zona asistieron rápidamente a Pedro y lo trasladaron de urgencia a la clínica Los Cedros, donde fue operado. Según informaron fuentes de la investigación, la bala quedó a un centímetro de la médula, pero no afectó órganos vitales. Los médicos evalúan realizar otra operación en las próximas horas.

“Sale a buscar algo al auto y ve que la moto pasa. Se queda quieto, espera, y, cuando la moto llega a la esquina, abre el baúl del auto. Ahí se da cuenta de que los tenía en la espalda. Del miedo, corre para el costado y le disparan”, contó Adriana, hija de la víctima a TN.

La mujer agregó que su padre “estuvo consciente todo el tiempo” y que no escuchó si los delincuentes le gritaron algo. “Él tiene 72 años, es jubilado. Si le dijeron algo, no se dio cuenta. Corrió como pudo”, explicó.

Ante la posibilidad de que se tratara de una venganza, Adriana descartó esa hipótesis: “Mi papá se jubiló en 2020. Era vendedor de telas. Con mi vieja no llegaban a cubrir la prepaga y se pusieron a vender tortas. ¿Qué vamos a decir, que fue la mafia de las telas o la de las tortas? ¿Qué enemigo puede tener mi papá?”, ironizó.

El caso quedó a cargo del fiscal Luciano Borda, titular de la Fiscalía N° 1 de La Matanza, quien se presentó en el lugar junto a la Policía Científica para realizar las pericias.