Video: la odisea de alumnos en Corrientes para llegar a la escuela en medio de la crecida del río Paraná

Desde Prefectura Naval informaron este jueves que mantendrán a su personal desplegado en recorridas por todas las zonas afectadas en Itatí y se encuentran a disposición de las autoridades locales para responder ante cualquier requerimiento.

El procedimiento se realizó en el marco del Plan Paraná, a solicitud del Comité de Crisis local y de acuerdo con los lineamientos del Plan de Coordinación Cuenca del Plata ENOS 2026/2027, con la intervención de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.