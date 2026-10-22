Video: la odisea de alumnos en Corrientes para llegar a la escuela en medio de la crecida del río Paraná
Con caminos anegados por el avance del agua, personal de Prefectura Naval asistió a los estudiantes para facilitarles el traslado y que no pierdan las clases.
La crecida del río Paraná dejó caminos terrestres anegados e importantes inundaciones en varios sectores costeros de la provincia de Corrientes. En medio de la preocupación por el avance del agua, en la ciudad de Itatí, estudiantes tuvieron que cruzar las calles en lancha para asistir a la escuela y no perderse los días de clases.
El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y permitió garantizar que 15 estudiantes de la zona ribereña pudieran concurrir a sus establecimientos educativos, pese a las dificultades de acceso ocasionadas por la extraordinaria crecida, que ayer había alcanzado los 8,28 metros en el puerto de la localidad.
Ni el agua los detiene: así se trasladan los alumnos a escuelas en Corrientes
Según detallaron desde Prefectura, el procedimiento se realizó en horas de la mañana y la tarde, brindando cobertura de seguridad por vía fluvial a las embarcaciones particulares encargadas del traslado de los alumnos que asisten a la Escuela Normal Dr. Pedro Bonastre, la Escuela Fray Luis de Bolaños y la Escuela Nº 676 Directora Balbina Niella.
La crecida extraordinaria provocó el anegamiento de los caminos terrestres de acceso al barrio Ibiray, por lo que el acompañamiento fluvial resultó fundamental para garantizar la continuidad escolar de los estudiantes. El operativo se desarrolló entre el kilómetro 1277,5 y el kilómetro 1278 del río Paraná, desde el complejo La Macarena hasta Muelle Viejo.
Asimismo, mientras los accesos se encuentren interrumpidos por la crecida del Paraná, Prefectura adelantó que seguirá prestando ese servicio a los habitantes del barrio durante los días hábiles, en los horarios de las 7, 13 y 19, para facilitar el traslado de los alumnos a sus establecimientos educativos.
Desde Prefectura Naval informaron este jueves que mantendrán a su personal desplegado en recorridas por todas las zonas afectadas en Itatí y se encuentran a disposición de las autoridades locales para responder ante cualquier requerimiento.
El procedimiento se realizó en el marco del Plan Paraná, a solicitud del Comité de Crisis local y de acuerdo con los lineamientos del Plan de Coordinación Cuenca del Plata ENOS 2026/2027, con la intervención de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
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