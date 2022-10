Represión en La Plata: el titular de Aprevide dijo que "300 jóvenes que comenzaron a tirar piedras"

“En las imágenes vimos a socios e hinchas de Gimnasia estaban haciendo la cola ordenadamente para ingresar al estadio, pero después cerca de la puerta principal tanto del acceso general como de la platea había 300 jóvenes, los violentos de siempre, que comenzaron a tirar piedras al cuerpo policial y ahí se desató la represión”, mencionó.

En diálogo con Ignacio Ortelli en “Si pasa, pasa” por radio Rivadavia, el titular de la Aprevide defendió también el rol del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, fuertemente cuestionado por el hecho. “Se hizo presente en el lugar y rápidamente llamó a los responsables de asuntos internos y armó una comisión especial para detectar como fue el accionar del cuerpo policial y fue notorio que rápidamente se corrieron a los responsables”, marcó.

El partido entre Gimnasia y Boca se suspendió cuando apenas iban menos de 10 minutos a raíz del humo de los gases lacrimógenos que ingresó a las tribunas y entre detonaciones de balas de goma que la Policía disparó en las adyacencias del estadio contra hinchas que no habían podido ingresar, muchos con entradas. En ese marco, se produjo la muerte de César Regueiro (57 años) por un paro cardiorrespiratorio, sobre la que se pronunció Aparicio.

“El ministro Berni dijo que era una muerte que se podrí haber evitado y lamentablemente hoy no está entre nosotros y comparto lo que dice la familia [que dijo que Regueiro no tenía problemas de salud y acusó al accionar de la Policía] y me parece que en estos casos la opinión de la familia siempre tiene que ser respetada y considerada”, señalo, y dijo que si fue responsabilidad de la Policía “lo va a determinar la investigación, el fiscal y la Justicia”.